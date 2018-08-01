Куда пойти в августе в Москве

Фестиваль тартаров, Set-o-mania в ресторанах Maison Dellos, гастрономический сет в Grand Cru и триллер с Джессикой Честейн в главной роли — проведите последний месяц лета ярко.

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»Фестиваль тартаров Moscow Restaurant WeekТартар из утки с золотым яйцом под снегом из трюфеля в Adri Bbq В Москве проходит Moscow Restaurant Week, в 100 лучших ресторанах Москвы можно попробовать 400 разнообразных тартаров. Например, в Adri Bbq (ул. Лесная, д. 7) шеф-повар Константин Турков подготовил шесть вариантов тартаров: из подкопченной телятины с мороженым и бисквитом из грибов в черешневом гаспачо (390 руб.), из запеченной свеклы с вырезкой оленя, соусом кольраби и муссом из хрена (390 руб.), из говядины «карри массаман», с папайей и воздушным пюре из арахиса (390 руб.), из утки с золотым яйцом под снегом из трюфеля (390 руб.) из лосося с маринованными овощами, водорослями вакаме и муссом из авокадо (490 руб.) из инжира с миндальным мороженым и ледяными айсбергами из козьего сыра (390 руб.).

Когда: фестиваль тартаров проходит до 5 августа.

фильм «Опасная игра Слоун»

В мировом прокате фильм «Опасная игра Слоун» вышел еще в 2016 году, в России — выходит только сейчас. Фильм снискал благосклонные отзывы критиков и зрителей, получил награды. Главную роль сыграла Джессика Честейн («Интерстеллар», «Марсианин», «Большая игра», «Прислуга»). Режиссер фильма — Джон Мэдден («Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»). Фильм расскажет о Элизабет Слоун, лоббисте в США. Слоун умело манипулирует, ведет психологические игры и играючи добивается своего. Сможет ли она выиграть самое сложное дело в своей карьере? Триллер держит в напряжении в течение двух часов, а Честейн органично смотрится в роли сексуального лоббиста. Понравится всем, кто любит фильмы и сериалы о женщинах в мире большой политики и жестокого бизнеса.

Когда: в прокате со 2 августа.

фестиваль SET-O-MANIA в Maison DellosСет в ресторане «Бочка»

1 августа стартует Set-o-mania в ресторанах Maison Dellos («Бочка», «Турандот», «Кафе Пушкинъ», «Фаренгейт», «Казбек», «Шинок», «Волна», «Матрешка»). В каждом ресторане будут предлагать 2 гастрономических сеты из трех блюд по специальной цене 1 850 рублей. Кроме этого, предусмотрены подарки тем, кто попробует сеты во всех ресторанах. Например, в один из сетов мясного ресторана «Бочка» (ул. 1905 года, д. 2) входят следующие блюда: пломбир из печени молочного теленка с мангово-имбирным мармеладом и брусничным соусом; «Дэнвер-стейк» с томатно-ореховой пастой, терпким соусом из красного вина и пикантным горчичным «Шантильи»; классическое австралийское пирожное «Рокки Роуд» со свекольно-цитрусовым щербетом и свежими ягодами. В качестве комплимента к каждому сету подадут коктейль Le Grand Fizz.

Когда: весь август.

сет в ресторане Grand Cru Десерт сет-меню

В ресторане Grand Cru (ул. Малая Бронная, д. 22) запустили новое сет-меню. Адриан Кетглас использует сезонные продукты из разных регионов мира: мурманский трубач, сахалинский гребешок, белая спаржа, черный трюфель, черешня, абрикос, лисички, пак-чой или понзу. А также ингредиенты, характерные для кухни Майорки: сладкое мясо (зобная железа), щечка теленка и майоркинский фенхель.

Сет состоит из 6 блюд:

Тартар из гребешка с кремом из белой спаржи и землей из пармезана;Трубач с пюре из водорослей вакаме, цукини и снегом понзу;Черное ризотто с маринованным лангустином, майоркинский фенхель, воздух из лимона; Зобная железа теленка с топинамбуром, летним трюфелем и маракуйей;Телячья щека с рагу из лисичек, пастернаком и абрикосом;Шоколад «Окумаре» с муссом из обжаренного миндаля и сорбетом из черешни.

Стоимость сета: 3 700 руб.

Когда: до конца августа.