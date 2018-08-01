Завершился фестиваль Eat Film Festival

В рамках закрытия Eat Film Festival состоялась премьера фильма «Шеф Флинн» о самом молодом шеф-поваре планеты.

Кадр из фильма «Шеф Флинн»

Фильм «Шеф Флинн» — это реальная история о молодом американце, который экономил на школьных завтраках, чтобы готовить обеды для гостей. Американская мечта стала явью: Флинна МакГарри пригласили на стажировку в Eleven Madisson Park, лучший ресторан Америки, а затем он открыл ресторан в Нью-Йорке.

Перед началом фильма представители компании Electrolux представили благотворительный проект «Я'шеф». В рамках проекта 20 выпускников детских домов пройдут обучение кулинарному мастерству и получат возможность освоить профессию шеф-повара под руководством ключевых представителей индустрии.