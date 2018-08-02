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Посетителям ресторана приходится самим ловить обед
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Посетителям ресторана приходится самим ловить обед 

Рамблер 25 минут назад
Фото: @zauojapan
Выбрав местом для своего обеда или ужина ресторан Zauo в Токио, гостям не придется беспокоиться о свежести продуктов, из которых приготовлены их блюда. Ведь то, что попадает на тарелку, посетители заведения в прямом смысле слова добывают сами.
Владельцы ресторана предложили гостям необычную услугу: выловить рыбу для своей трапезы. Посетителям выдают рыболовные снати, приманку и отправляют к одному из нескольких резервуаров с водой, где плавают рыбы.
Когда «рыболову» удается подцепить добычу на крючок, официант сачком помогает вытащить ее на «берег» и интересуется, каким способом приготовить «трофей».
Заказать можно практически что угодно: повар виртуозно готовит суши, сашими, супы и другие блюда из рыбы.
Гостям ресторана концепция заведения очень нравится: во-первых, можно быть уверенным в качестве рыбы, во-вторых, насладиться изумительным вкусом любимого блюда, ну а в-третьих, посвятить время любимому хобби.
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