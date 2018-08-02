Посетителям ресторана приходится самим ловить обед

Выбрав местом для своего обеда или ужина ресторан Zauo в Токио, гостям не придется беспокоиться о свежести продуктов, из которых приготовлены их блюда. Ведь то, что попадает на тарелку, посетители заведения в прямом смысле слова добывают сами.

Владельцы ресторана предложили гостям необычную услугу: выловить рыбу для своей трапезы. Посетителям выдают рыболовные снати, приманку и отправляют к одному из нескольких резервуаров с водой, где плавают рыбы.

Когда «рыболову» удается подцепить добычу на крючок, официант сачком помогает вытащить ее на «берег» и интересуется, каким способом приготовить «трофей».

Заказать можно практически что угодно: повар виртуозно готовит суши, сашими, супы и другие блюда из рыбы.

Гостям ресторана концепция заведения очень нравится: во-первых, можно быть уверенным в качестве рыбы, во-вторых, насладиться изумительным вкусом любимого блюда, ну а в-третьих, посвятить время любимому хобби.