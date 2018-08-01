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Три человека пострадали во время драки между гостями и работниками ресторана в Восточном Измайлово
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Три человека пострадали во время драки между гостями и работниками ресторана в Восточном Измайлово 

Агентство «Москва» 1 августа 2018
Полицейские со стрельбой пресекли драку между работниками и посетителями ресторана в столичном районе Восточное Измайлово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, ночью 1 августа в полицию поступила информация том, что в ресторане «Восточный квартал» на Измайловском бульваре дерутся 10 человек. «По указанному адресу происходила потасовка между сотрудниками и посетителями заведения. Для предотвращения противоправных действий сотрудник полиции трижды выстрелил вверх из табельного оружия», — сказал источник.
В результате конфликта пострадали охранник ресторана, 35-летний уроженец Дагестана, а также двое посетителей «Восточного квартала» — уроженцы Азербайджана 30 и 33 лет. Раненых доставили в больницу, сотрудники МВД выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. О задержанных собеседник агентства не сообщил.
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