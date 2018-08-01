Ещё
В продаже появилось голубое вино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В продаже появилось голубое вино 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
Во французском портовом городе Сет в продаже появилось десертное вино цвета морской волны, сообщает издание Guardian.
Новое вино, получившее говорящее название Vindigo, производится из классического шардоне на южном побережье Испании. Необычный цвет напиток приобретает благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда. Голубое вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус, что делает его прекрасной основой для коктейлей. Производители советуют подавать его к морепродуктам, например, устрицам.
Для Франции, известной традиционным подходом к вину, появление в продаже голубой версии привычного напитка особенно удивительно. Здесь так ревностно относятся к сохранению рецептуры, что создателю новинки французу Рене Ле Байю пришлось перенести производство вина в Испанию. Несмотря на то, что ему удалось договориться о продажах на родине, Рене продолжает мечтать о собственном местном винограднике.
Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции — Бордо. Одна бутылка красочного вина стоит 12 евро. По словам Ле Байя, объем продаж уже превзошел все ожидания.
Интересно, что это не первая попытка создать вино необычного цвета: в 2016 году группа испанских предпринимателей выпустила синее вино под маркой Gïk. Впрочем, во Франции новинка не прижилась: надписи на бутылках были на английском языке, и нигде не объяснялось, как напиток получает свой цвет. На магазинных полках Gïk простоял всего три дня, прежде чем его сняли с продаж.
Российская Газета: последние новости
Беременной девушке продали в McDonald's чистящее средство вместо кофе Шварценеггер показал уникальное видео со съемок "Терминатора 2" Ветераны ВОВ смогут бесплатно отправить телеграмму ко Дню Победы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение