В продаже появилось голубое вино

Во французском портовом городе Сет в продаже появилось десертное вино цвета морской волны, сообщает издание Guardian.

Новое вино, получившее говорящее название Vindigo, производится из классического шардоне на южном побережье Испании. Необычный цвет напиток приобретает благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда. Голубое вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус, что делает его прекрасной основой для коктейлей. Производители советуют подавать его к морепродуктам, например, устрицам.

Для Франции, известной традиционным подходом к вину, появление в продаже голубой версии привычного напитка особенно удивительно. Здесь так ревностно относятся к сохранению рецептуры, что создателю новинки французу Рене Ле Байю пришлось перенести производство вина в Испанию. Несмотря на то, что ему удалось договориться о продажах на родине, Рене продолжает мечтать о собственном местном винограднике.

Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции — Бордо. Одна бутылка красочного вина стоит 12 евро. По словам Ле Байя, объем продаж уже превзошел все ожидания.

Интересно, что это не первая попытка создать вино необычного цвета: в 2016 году группа испанских предпринимателей выпустила синее вино под маркой Gïk. Впрочем, во Франции новинка не прижилась: надписи на бутылках были на английском языке, и нигде не объяснялось, как напиток получает свой цвет. На магазинных полках Gïk простоял всего три дня, прежде чем его сняли с продаж.