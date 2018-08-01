Фестиваль в Каргополе вошел в десятку лучших гастрономических событий лета

Аналитическое агентство ТурСтат представило десятку самых популярных у туристов гастрономических и кулинарных фестивалей и праздников в России, которые пройдут в августе этого года. Среди них оказался и фестиваль «Баранье воскресенье» в Каргополе, который пройдет 5 августа.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрономических событий.

В первую десятку также вошли «Пир на Волге» в Ярославле, Street Food Weekend в Калининграде, Арбузный фестиваль в Камышине, «Калейдоскоп вкуса» в Выборге, «Русская каша» в Белгороде, «Вар-Варенье» в Ликино-Дулево, «Картофельный разгуляй» в Русской Буйловке, «Баранье воскресенье» в Каргополе, «День Парфеньевского гриба» в Костромской области и «День Лука в Лухе» в Ивановской области.

В программе — дегустация блюд из баранины, конкурс поваров, трапеза на берегу реки Онеги, кулинарные мастер-классы, каргопольская кадриль, выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы по изготовлению глиняных, травяных и соломенных баранчиков, песни под гармошку и народные игры.

В этом году часть фестиваля пройдет в формате открытой кухни — за процессом приготовления еды горожане смогут следить в режиме реального времени.