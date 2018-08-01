Три человека пострадали во время драки в столичном ресторане

Полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы, чтобы прекратить драку между работниками и посетителями ресторана на востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах Инцидент произошел ночью на 1 августа в ресторане «Восточный квартал» на Измайловском бульваре. «По указанному адресу происходила потасовка между сотрудниками и посетителями заведения. Для предотвращения противоправных действий сотрудник полиции трижды выстрелил вверх из табельного оружия», — цитирует собеседника Агентство «Москва» . Уточняется, что в стычке участвовали 10 человек. Пострадали охранник — 35-летний уроженец Дагестана, а также двое посетителей — уроженцы Азербайджана 30 и 33 лет. Их доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.