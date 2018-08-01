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McDonald's оспорил законность штрафа за нарушение при продаже еды в «Макавто»
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McDonald's оспорил законность штрафа за нарушение при продаже еды в «Макавто» 

Ведомости 1 августа 2018
ООО «Макдоналдс» (управляет частью ресторанов McDonald’s в России) обратилось в суд с кассационной жалобой на решение Роспотребнадзора оштрафовать компанию на 550 000 руб. за продажу продуктов через окна «Макэкспресс» и «Макавто» без соответствующей декларации. Информация о жалобе опубликована в картотеке арбитражных дел.
Роспотребнадзор ранее заявил, что компания продает через окна «Макэкспресс» и «Макавто» продукцию, на которую у нее нет деклараций о соответствии. Наличие таких документов предусматривает технический регламент Таможенного союза — согласно ему, вся пищевая продукция, выпускаемая в обращение, подлежит декларированию соответствия. На упаковке продукции должна быть информация о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, рекомендации и ограничения по использованию или приготовлению. Исключение распространяется на пищевую продукцию, которая продается в ресторанах, кафе и других местах общественного питания.
Формат «Макэкспресс» позволяет сделать и забрать заказ в McDonald’s, не заходя в сам ресторан, — через отдельное окно в здании. В «Макавто» можно сделать заказ, не выходя из машины, — так же через отдельное окно. Роспотребнадзор посчитал, что исключение из требований о декларировании соответствия в этом случае не действует, и оштрафовал ООО «Макдоналдс» на 550 000 руб. ООО «Макдоналдс» с этим не согласился и обратился в суд.
Суд первой инстанции в апреле отказался отменить штраф по иску ООО «Макдональдс». Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение без изменений.
Это не первое противостояние Роспотребнадзора и McDonald’s. В 2014 г. управление Роспотребнадзора по Новгородской области заявило, что сеть ресторанов быстрого питания занижает энергетическую ценность некоторых блюд. Оно оштрафовало компанию на 70 000 руб. и обратилось с иском в суд с иском о защите прав неопределенного круга потребителей. Рассматривавший дело судья жалобу Роспотребнадзора отклонил.
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