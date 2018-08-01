Марина Лазарева: Хочу развивать не только свой бизнес, но и жизнь города

Победитель всероссийского конкурса «Бизнес-Успех» в категории «Лучший молодежный проект» возглавляет ресторанно-гостиничный холдинг «Фамильный Дом Вкуса», к которому в июне присоединился панорамный семейный ресторан «Мезонин» и в июле — пивной ресторан «Гринн Beer». «Фамильный Дом Вкуса» объединяет несколько ресторанов города, бургерную, столовую, кофейню, кондитерский бутик и службу доставки еды. Сложно ли им управлять и все держать под контролем?

Это большая ответственность в первую очередь, ведь я отвечаю не только за себя, но еще и за других людей. Тем более, так как мы недавно расширились, штаб сотрудников увеличился. Нужно всех обеспечить ресурсами, проследить за процессами работы, ответить всем на вопросы и оказать помощь. Неподготовленному человеку это будет не по силам. А я уже давно работаю в этой сфере и научилась правильно распределять свое время и помогать в этом моим сотрудникам. Поэтому у меня все под контролем.

В чем главные принципы вашей работы?

Главные принципы работы в ресторанном деле — это гостеприимство. Все гости должны из любого моего ресторана выйти счастливее. Всем нужно уделить внимание, всех вкусно накормить, каждому поднять настроение. Это по-настоящему важно!

Можете ли вы сказать, что работа — это ваша жизнь?

Работа — это моя жизнь. Это то, что делает меня счастливой. Мне очень повезло. Это невероятное удовольствие — просыпаться каждое утро и идти на любимую работу. Выходных у меня нет, как у матери нет выходного дня или отпуска от семейных дел, заботы о детях. Иногда мне нужно сменить обстановку, чтобы набраться новых впечатлений и идей. И я могу выделить несколько дней, чтобы покинуть город. Но эти дни наполнены чтением, посещением новых мест, встречами с другими рестораторами, что и является частью моей работы. Помимо этого, я продолжаю удаленно следить за работой моих ресторанов. По-другому никак.

Иногда вы обслуживаете посетителей ваших заведений лично. С чем это связано?

Как я и сказала, это моя жизнь. Часть меня. Настоящий управляющий должен уметь делать все. И мне совсем несложно иногда обслужить своих гостей. От этого я также получаю удовольствие. К тому же, я подаю пример своим сотрудникам, что и они могут работать в таком же режиме.

Супруг с пониманием относится к вашей преданности своему делу?

Да. У нас с Артемом очень гармоничная пара, и мы понимаем потребности друг друга. К тому же, мы работаем в одной компании и занимаемся общим делом, поэтому как свободное, так и рабочее время проводим вместе.

В ресторанном бизнесе вы ориентируетесь на примеры других городов?

Конечно, приходится следить за тенденциями в более крупных городах, чтобы не отставать и быть в тренде. Но большинство идей приходится на нашу команду. Зачем копировать то, что уже придумано? А наблюдение за ресторанами в других городах помогает избегать многих ошибок. К тому же, часто можно вдохновиться другими ресторанами и придумать что-то уникальное в своем.

Вы открыли свой благотворительный фонд «Сердца ФДВ», главной целью которого является помощь тяжелобольным детям и их родителям. Что было предпосылкой?

Много лет назад моя семья была далеко не успешной. Денег хватало лишь на самое необходимое. Продавали свои вещи, старались выживать, как получалось. И нам никто не помогал. В детстве мне было сложно дружить с другими детьми, ведь я не славянской внешности. И меня не принимали в свою компанию. Скорее всего, это и было предпосылками к созданию фонда, который будет помогать другим людям, которым помочь никто не может.

Какие у вас еще интересы в жизни, помимо бизнеса?

Бизнес занимает ключевое место, безусловно. Но еще я увлекаюсь йогой, веду здоровый образ жизни. Люблю проводить время на природе в кругу семьи. Чтение книг, танцы. Иногда даже беру уроки вокала, потому что я знаю, что это мое слабое место, а мне нравится избавляться от недостатков. То есть развиваюсь еще и творчески. Но времени не всегда на все хватает. В сутках 24 часа, к сожалению.

Ваше главное кредо — в чем оно?

Я хочу сделать жизнь лучше. Я хочу, чтобы люди были счастливее, всесторонне развитыми. Сама к этому стремлюсь, вдохновляю все мое окружение, привлекаю других. Жаловаться можно всегда на что-то, а вот предпринять действия способен не каждый, я учу, как это сделать.

Назовите несколько фильмов и книг, которые повлияли на вас как на личность. Почему именно они зацепили?

Ян-Филипп Зендкер «Искусство слышать стук сердца», Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» — книги. А из фильмов меня вдохновляют — «Зеленая миля» и «Унесенные ветром». Эти книги и фильмы меня в свое время впечатлили своими сильными героями, показали человеческую суть, научили меня тому, как поступать правильно.

Были ли в вашей жизни переломные моменты, благодаря которым произошла переоценка ценностей?

Как таковых переломных моментов в моей жизни не было, я стараюсь постоянно держать себя в тонусе, чтобы быть готовой ко всему. Поэтому меня сложно выбить из колеи. Мои ценности строятся на постоянном самообразовании и труде.

В каком направлении планируете двигаться дальше?

В скором времени будут выборы в городской Совет, в которых я хочу участвовать. Подадим заявку в конце июля. Хочу не только свой бизнес развивать, но и жизнь города. Также продумываем новые концепции заведений. Хотим всех кормить вкусно! И, конечно, буду развиваться дальше. Останавливаться нельзя.

А еще важно знать, что Марина Лазарева работает с 14 лет и к 18 годам уже управляла ночным клубом, совмещала работу с учебой на факультете бизнеса и сервиса НИУ «БелГУ», а затем пришла в сферу общепита, поняв, что это действительно ее. За годы практики она освоила профессии от технического работника и мойщика посуды до вакансий крупных менеджеров.

Текст: Юлия Граблюк.

Фото: Ян Сылка.