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На «Пикнике Афиши» пройдет гастрономический фестиваль Meet Qatar
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На «Пикнике Афиши» пройдет гастрономический фестиваль Meet Qatar 

Harper’s Bazaar 1 августа 2018
Фото: Harper’s Bazaar
2018-й в нашей стране объявлен годом Катара. В июле Россия уже передала восточной стране звание страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу, но кросс-культурные мероприятия все еще продолжаются: 4 августа на «Пикнике Афиши» откроется поп-ап проект Meet Qatar.
Площадка Meet Qatar будет напоминать одновременно и пышный арабский дворец, и бедуинскую палатку, и космический аэропорт Дохи. Организаторы даже обещают привезти песок из Аравийской пустыни. На территории фестиваля расположатся ресторанные корнеры, сувенирные магазины и восточная лаунж-зона с пестрыми коврами.
В центре фестиваля — современная катарская кухня. Гости смогут попробовать как традиционные арабские блюда, так и позиции из меню модных проектов Дохи Torba Farmers Market. И, конечно, сладости и десерты, без которых не обходится ни один арабский рынок. В Москву приедут все управляющие и шефы представленных заведений. С собой они привезут кофе, кардамон, шафран, карак — пряный катарский чай, и финики всех возможных сортов. В программе Meet Qatar также значатся кулинарные мастер-классы.
Одной едой дело не ограничится. Из Катара приедут поп-ап-магазины одежды, текстиля, аромасвечей, пряностей и посуды. Для полного погружения в культуру востока на площадке выступят этно-музыканты Ensemble Suffiks.
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