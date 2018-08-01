На «Пикнике Афиши» пройдет гастрономический фестиваль Meet Qatar

2018-й в нашей стране объявлен годом Катара. В июле Россия уже передала восточной стране звание страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу, но кросс-культурные мероприятия все еще продолжаются: 4 августа на «Пикнике Афиши» откроется поп-ап проект Meet Qatar.

Площадка Meet Qatar будет напоминать одновременно и пышный арабский дворец, и бедуинскую палатку, и космический аэропорт Дохи. Организаторы даже обещают привезти песок из Аравийской пустыни. На территории фестиваля расположатся ресторанные корнеры, сувенирные магазины и восточная лаунж-зона с пестрыми коврами.

В центре фестиваля — современная катарская кухня. Гости смогут попробовать как традиционные арабские блюда, так и позиции из меню модных проектов Дохи Torba Farmers Market. И, конечно, сладости и десерты, без которых не обходится ни один арабский рынок. В Москву приедут все управляющие и шефы представленных заведений. С собой они привезут кофе, кардамон, шафран, карак — пряный катарский чай, и финики всех возможных сортов. В программе Meet Qatar также значатся кулинарные мастер-классы.

Одной едой дело не ограничится. Из Катара приедут поп-ап-магазины одежды, текстиля, аромасвечей, пряностей и посуды. Для полного погружения в культуру востока на площадке выступят этно-музыканты Ensemble Suffiks.