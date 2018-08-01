Ханойское кафе обслуживает людей без официантов и кассиров

В ханойском кафе Mama Fanbox нет официантов и кассиров, и оно пользуется популярностью

Mama Fanbox — первое в Ханое кафе самообслуживания, которое расположено на улице Лиу Гиай и работает уже два года.

Камера у входа в кафе может распознавать как новых, так и постоянных клиентов.

Чтобы войти, нужно позвонить.

Посетители выбирают себе блюда из имеющихся в кафе. В основном, здесь предлагают шоколад, мороженное, напитки и другие продукты от Mama. Через систему камер клиентам помогает онлайн-персонал.

Посетители платят за продукты по прейскуранту.

Гости вводят свои имя и телефон в компьютер, а потом помещают наличные в специальный пакетик.

Пакетик с деньгами сбрасывают в специальную коробку. Директор кафе Дао Кхань Хиеп говорит, что во многом надеется на ответственность и честность посетителей. И пока надежды себя оправдывают: за два года в кафе зафиксировано лишь шесть случаев кражи. Молодые люди находят такую модель интересной. Мне нравится обслуживать себя самой, а не зависеть от персонала, и не ждать, когда принесут мой заказ, — признается клиентка Нгуен Чи Чао.

Посетители даже убирают за собой со стола.

Судя по комментариям, оставляемым на этой стене, клиентами кафе являются не только вьетнамцы.

Источники: Vietnam.net / Голос Вьетнама