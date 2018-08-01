На Большой Конюшенной заработало израильское бистро Saviv

В лаконичном меню — израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заведение открыли друзья, неравнодушные к Израилю и его гастрономии, которые хотели, чтобы в Петербурге появилось место с качественной еврейской кухней и низким ценником.

Игорь Мудрак, управляющий

Запускать Saviv меня позвали приятели. Всех нас связывает любовь к израильской кухне. Мы открыли бистро для самых близких, где рады каждому новому гостю. Нам очень хочется угощать вкусной едой из качественных продуктов и хорошим вином — всем тем, что мы любим сами, без наценок. Пока что у нас один зал, но уже со следующей недели планируем запустить и второй с открытой кухней».

Интерьеры отвечают местоположению — Saviv открыли на Большой Конюшенной, 9 в особняке Слепцова, выполненном в стиле модерн: окна-витрины в пол, роскошные люстры, состаренное дерево, мраморный фонтан с питьевой водой и антикварное черное пианино.

Начинайте с легкой закуски — сезонных фруктов с солеными лимонами и молодым сыром. В начале августа подают сочные персики, перемешанные с оливковым маслом, пряными травами, острым перцем и специями, которые поставляют напрямую из Израиля. Из привычной классики — хумус, сабих и икра из запеченных баклажанов. Все горячие блюда можно заказать как в пите, так и отдельно. Советуем второй вариант, так, например, храйме — рыбу, тушеную в остром томатном соусе с овощами, свежими травами и специями, подадут в сковороде, питой будет удобно черпать всю эту пряную массу. Из мяса — баранину, запеченную с кунжутной пастой тахини и красным луком, ее подают в пите, а запеченную с бататом выносят без лепешки. Хороши оба варианта. В конце заказывайте брауни, который в Saviv готовят без муки из белого и темного шоколада и подают с хрустящим слайсом кунжутного козинака и тахини, взбитой со сливками.

В барной карте сделан акцент на вина — органические и биодинамические, но уже в эти выходные в меню появятся коктейли на настойках с добавлением израильских специй. Сейчас заведение работает в тестовом режиме с 16:00, со следующей недели будет открываться в полдень. В ближайшем будущем планируют ввести завтраки и устраивать вечеринки с дружественными диджеями.

Текст: Дарья Гнашко

Бистро Saviv

Ул. Большая Конюшенная, 9Узнать подробнее