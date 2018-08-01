Ещё
На Большой Конюшенной заработало израильское бистро Saviv
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На Большой Конюшенной заработало израильское бистро Saviv 

Собака.ru 23 часа назад
Фото: Собака.ru
В лаконичном меню — израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заведение открыли друзья, неравнодушные к Израилю и его гастрономии, которые хотели, чтобы в Петербурге появилось место с качественной еврейской кухней и низким ценником.
Игорь Мудрак, управляющий
Запускать Saviv меня позвали приятели. Всех нас связывает любовь к израильской кухне. Мы открыли бистро для самых близких, где рады каждому новому гостю. Нам очень хочется угощать вкусной едой из качественных продуктов и хорошим вином — всем тем, что мы любим сами, без наценок. Пока что у нас один зал, но уже со следующей недели планируем запустить и второй с открытой кухней».
Интерьеры отвечают местоположению — Saviv открыли на Большой Конюшенной, 9 в особняке Слепцова, выполненном в стиле модерн: окна-витрины в пол, роскошные люстры, состаренное дерево, мраморный фонтан с питьевой водой и антикварное черное пианино.
Начинайте с легкой закуски — сезонных фруктов с солеными лимонами и молодым сыром. В начале августа подают сочные персики, перемешанные с оливковым маслом, пряными травами, острым перцем и специями, которые поставляют напрямую из Израиля. Из привычной классики — хумус, сабих и икра из запеченных баклажанов. Все горячие блюда можно заказать как в пите, так и отдельно. Советуем второй вариант, так, например, храйме — рыбу, тушеную в остром томатном соусе с овощами, свежими травами и специями, подадут в сковороде, питой будет удобно черпать всю эту пряную массу. Из мяса — баранину, запеченную с кунжутной пастой тахини и красным луком, ее подают в пите, а запеченную с бататом выносят без лепешки. Хороши оба варианта. В конце заказывайте брауни, который в Saviv готовят без муки из белого и темного шоколада и подают с хрустящим слайсом кунжутного козинака и тахини, взбитой со сливками.
В барной карте сделан акцент на вина — органические и биодинамические, но уже в эти выходные в меню появятся коктейли на настойках с добавлением израильских специй. Сейчас заведение работает в тестовом режиме с 16:00, со следующей недели будет открываться в полдень. В ближайшем будущем планируют ввести завтраки и устраивать вечеринки с дружественными диджеями.
Текст: Дарья Гнашко
Бистро Saviv
Ул. Большая Конюшенная, 9Узнать подробнее
Собака.ru: последние новости
8 идеальных гаспачо в ресторанах Петербурга В Петербурге открылся первый ресторан Black Star Burger Марина Лазарева: Хочу развивать не только свой бизнес, но и жизнь города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение