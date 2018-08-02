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Кафе STUDIO приглашает жителей и гостей Владивостока на летнюю террасу
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Кафе STUDIO приглашает жителей и гостей Владивостока на летнюю террасу 

Primpress 16 часов назад
Фото: Primpress
Добро пожаловать на летнюю террасу! Здесь лето — это время для всего нового, яркого, теплого и чудесного.
Настоящее произведение террасы кафе STUDIO — это панорамная картина от художников из мастерской Concrete Jungle.
С одной стороны, она прекрасно вписывается в архитектуру нашего города, соблюдая уже полюбившуюся всем нам приморскую стилистику, а с другой — создает приятное ощущение того, что, находясь на террасе, ты попадаешь в центр абсолютно другого города, со своей, отдельной историей.
А вечерний свет и лампы ручной работы из натурального дерева создают непередаваемую атмосферу комфорта и уюта.
Команда STUDIO делает все для того, чтобы любимые гости всегда оставались под приятным впечатлением не только от европейской кухни и нового «Летнего меню», но и могли оценить атмосферу настоящего приморского лета! А еще, вместе с обновленными террасами, в STUDIO появился и летний коктейльный бар! Он располагается прямо на террасе и радует всех гостей новыми авторскими коктейлями!
Кафе STUDIO — это замечательная европейская кухня, два удобных, комфортабельных зала, живые морепродукты из собственного аквариума, фирменная дымная карта, ​уникальное коктейльное меню от команды профессиональных барменов, десерты и торты от собcтвенной кондитерской, приятное обслуживание на высоком уровне, удобная функция онлайн бронирования столов и DJ-резиденты, которые играют каждые выходные и задают правильную атмосферу вечера.
Адрес: ул. Светланская, 18а  Телефон: 255-22-22; 241-28-22  www.cafe-studio.ru
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