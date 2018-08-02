Синие вино и шампанское начнут делать в Ливане

Владелец винодельческого предприятия Chateau Wadih в горной части Ливана Питер Аби Юнес объявил о запуске производства синего вина и шампанского. Консультирует его специалист из Франции, где тоже запускают производство синего вина.

Юнес надеется, что новинка позволит вывести винный рынок Ливана на новый уровень. Краситель ставший виноделом хирург собирается получать из черного винограда, в котором имеется такой пигмент, сообщает Sputnik News.

Стоит добавить этот природный краситель в белое вино, как оно тут же становится синим или голубым. Юнес собирается делать сухие и десертные синие вина. Он отмечает, что только благодаря медицинскому образованию ему удалось вывести формулу для правильного синего цвета.

Идею голубого вина ливанец взял у испанцев, но переделал ее до идеального цвета. В будущем он собирается производить безалкогольный яблочный сидр, который будет отправлять в страны Персидского залива, где алкоголь находится под запретом. А первая партия синего вина уже этим летом отправится в Италию.

И если все пойдет хорошо, а гурманам вино придется по вкусу, то Юнес запустит производство синего шампанского, для которого уже все готово.