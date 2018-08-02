В ресторане Burger&Pizzetta открылась летняя веранда

В центре Москвы появился уютный оазис, где можно отдохнуть от городской суеты и вкусно пообедать. В ресторане Burger&Pizzetta открылась летняя веранда, сообщает Restoran.

Место заслуживает отдельного внимания: на Большой Никитской напротив консерватории поставили подиум, веранду оформили в нежных оттенках. Летнее настроение создают цветы и зелень.

Здесь как раз можно достойно провести летние вечера, которых осталось не так много. Блюда из сезонных овощей и фруктов придутся кстати: стоит попробовать гаспачо со страчателлой (350 руб.), феттучини с сибасом (570 руб.), манго-суфле (320 руб.). В жаркий день охлаждающе действует холодный кофе с халвой и фисташками (320 руб.), а сангрия и звуки уличной музыки помогут расслабиться и окунуться в атмосферу романтики.

Веранда ресторана вмещает 36 человек.

Адрес: ул. Большая Никитская, д. 14/2, стр. 7