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В центре Ярославля на фестивале разрешили пить пиво
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В центре Ярославля на фестивале разрешили пить пиво 

76.ru 11 часов назад
Фото: 76.ru
Редкие сорта напитка представят три ресторана города
Ярый борец с алкоголем — мэр Ярославля, похоже, смилостивился. На большом гастрономическом фестивале в Ярославле будут продавать пиво.
— На «Пире на Волге» будет отдельная площадка с пивом, — рассказали организаторы фестиваля.
Свою продукцию представят три ярославских пивных ресторана, кроме пенного напитка там можно будет попробовать брискет — говядину, которую готовят в специальной печи почти сутки, фирменные вафли и ещё много вкусной и интересной еды.
— Гостей ждут увлекательнейшие беседы о морепродуктах, техасском барбекю и необычных напитках от специально приглашённых гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, — рассказали организаторы «Пира на Волге».
На гастрономическом фестивале можно будет увидеть и звёздных гостей. Андрей Малахов прямо на пиру будет женить ярославцев.
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