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83 ресторана и 40 фитнес-клубов: считаем номинантов, которых выдвинули на Народную премию за сутки
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83 ресторана и 40 фитнес-клубов: считаем номинантов, которых выдвинули на Народную премию за сутки 

e1.ru 10 часов назад
Фото: e1.ru
Всего сутки прошли после запуска Народной премии Е1.RU, и за это время екатеринбуржцы успели выдвинуть 83 ресторана, 60 турфирм, 44 супермаркета, 40 фитнес-клубов, 44 кофейни, 58 салонов красоты и 41 медцентр. Эти цифры приведены уже с учетом совпадающих названий.
Заявлять любимые компании можно до конца августа, и сделать это легко — просто переходите на страницу премии и выбирайте номинацию. Кстати, обратите внимание, что в этом году у нас появились новые номинации: «Кофейня года», «Языковой центр года» и «Медицинский центр года». Будьте внимательны, если вы выдвинете кофейню в номинации «Рестораны», мы не сможем ее засчитать. В каждой из 10 номинаций вы можете выдвинуть только одного кандидата. Чем больше людей предложат своих кандидатов, тем точнее будет результат — главное, чтобы компании, которые вы выдвигаете, были по-настоящему любимыми.
Этап выдвижения закончится 31 августа. В ночь на 1 сентября мы закроем набор, выберем в каждой номинации по 10 самых упоминаемых участников и из них сформируем шорт-листы премии. А 3 сентября начнется читательское голосование, которое определит лидера в каждой десятке. Его итоги станут известны 19 октября на церемонии вручения Народной премии. Вести нашу премию будет Иван Ургант!
Как проходило вручение Народной премии в прошлом году, можно посмотреть здесь. А вот здесь можно подробнее прочитать об 11 победителях, которые получили наши статуэтки.
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