Роспотребнадзор взялся за отравление на теплоходе

Роспотребнадзор готовится через суд добиваться закрытия ООО «Судоходная компания Созвездие», на чьем пароме «Лунная Соната» в Ленобласти отравились свыше 100 человек. В связи с инцидентом организована работы горячей линии по вопросам возмещения компенсации морального вреда и расходов.

В ведомстве отмечают, что во время обследования пищеблока были обнаружены грубые нарушения санитарных норм, пишет « Интерфакс Россия ».

Ранее News.ru рассказывал, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, их состояние оценивается как удовлетворительное. Один из пострадавших — 15-летний подросток. Его доставили в районную больницу, где он сейчас находится со своими родственниками. Пассажиры теплохода начали массово жаловаться на симптомы отравления 1 августа. В больницу направили только одного человека, остальные пострадавшие от госпитализации отказались. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.