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Беременной девушке продали в McDonald's чистящее средство вместо кофе
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Беременной девушке продали в McDonald's чистящее средство вместо кофе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Жительница провинции Альберта в Канаде, будучи на восьмом месяце беременности, заказала латте в окне McDonald's, однако получила разбавленный «чем-то химическим» напиток.
Продегустировав заказ, девушка вернулась в ресторан и обратилась к менеджеру с просьбой заменить «кофе».
Сотрудник заведения извинился перед канадкой, пояснив, что неприятный инцидент связан с забывчивостью персонала, который вовремя не очистил кофемашину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством, передает BBC.
В итоге женщина получила нормальный латте и на всякий случай посетила врача, так как успела пригубить испорченный напиток.
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