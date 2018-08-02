Беременной девушке продали в McDonald's чистящее средство вместо кофе

Жительница провинции Альберта в Канаде, будучи на восьмом месяце беременности, заказала латте в окне McDonald's, однако получила разбавленный «чем-то химическим» напиток.

Продегустировав заказ, девушка вернулась в ресторан и обратилась к менеджеру с просьбой заменить «кофе».

Сотрудник заведения извинился перед канадкой, пояснив, что неприятный инцидент связан с забывчивостью персонала, который вовремя не очистил кофемашину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством, передает BBC.

В итоге женщина получила нормальный латте и на всякий случай посетила врача, так как успела пригубить испорченный напиток.