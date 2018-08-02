Можно ли в Ростове заказать еду на дом или в офис на Яндексе?

2 августа в Ростове-на-Дону запустиласся новый онлайн-ресурс Яндекс. Еда.

Как сообщила «АиФ-Ростов» специалист PR-службы Яндекса Ася Шестакова, Яндекс. Еда — это сервис для заказа готовых блюд в офис или домой.

Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для телефонов iOS и Android. Оплатить — банковской картой или наличными курьеру.

Ростовчане смогут получать заказы даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки. Их будут выполнять работники службы доставки Яндекс. Еды и ресторанов-партнёров.

Как это происходит? Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того, как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.

Кроме того, для своих пользователей Яндекс. Еда проводит специальные акции: дарит скидки на меню ресторанов или подарки при заказе.