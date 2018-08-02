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Можно ли в Ростове заказать еду на дом или в офис на Яндексе?
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Можно ли в Ростове заказать еду на дом или в офис на Яндексе? 

АиФ Ростов 7 часов назад
Фото: АиФ Ростов
2 августа в Ростове-на-Дону запустиласся новый онлайн-ресурс Яндекс. Еда.
Как сообщила «АиФ-Ростов» специалист PR-службы Яндекса Ася Шестакова, Яндекс. Еда — это сервис для заказа готовых блюд в офис или домой.
Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для телефонов iOS и Android. Оплатить — банковской картой или наличными курьеру.
Ростовчане смогут получать заказы даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки. Их будут выполнять работники службы доставки Яндекс. Еды и ресторанов-партнёров.
Как это происходит? Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того, как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.
Кроме того, для своих пользователей Яндекс. Еда проводит специальные акции: дарит скидки на меню ресторанов или подарки при заказе.
Уточним, что в донской столице с Яндекс. Едой работают уже около 40 заведений на любой вкус и кошелёк. В их числе: «Макдоналдс», сеть кафе Sapore Italiano, кофейни «Питькофе», «2 Берега», «Робинfood», стейк-хаус «Ройс», пиццерии «Bon Pizza», рестораны и кафе итальянской кухни La Caffetteria, Casa Italia и Dolce Sapore и другие.
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