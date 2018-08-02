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Налоговики проверили бары и рестораны на улице Почтовой
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Налоговики проверили бары и рестораны на улице Почтовой 

АиФ Рязань 5 часов назад
В июле 2018 года сотрудники налоговой инспекции проверили рестораны, бары и кафе на улице Почтовой — главной пешеходной улице Рязани, сообщает пресс-служба УФНС России по Рязанской области. Результаты проверок действующего законодательства о применении контрольно-кассовой техники показали, что в семи из десяти заведениях общественного питания были найдены нарушения.
Как правило, в большинстве баров, кафе и ресторанах посетителю для расчета с заведением приносят счет с предчеком или гостевым чеком, на который налоговики рекомендуют обратить пристальное внимание. Необходимо понимать, что предчек — это просто бумажка, информирующая о том, какую сумму необходимо заплатить. Однако он не имеет юридической силы и носит ознакомительный характер.
Настоящий (фискальный) чек выбивается лишь после того, как деньги оказываются в кассе. Его обязаны принести после оплаты счета.
Многие заведения ограничиваются лишь предчеком, «забывая» своевременно пробить фискальный чек, надеясь на неосведомленность и нетребовательность посетителей. Проверка налоговиков показала, что несмотря на то, что во всех проверенных заведениях была заблаговременно установлена контрольно-кассовая техника нового образца, применяется она далеко не всегда и не во всех случаях корректно.
Поскольку выявленные нарушения носят системный характер и встречаются повсеместно, вывод можно сделать однозначный — персонал заведений сознательно и целенаправленно пренебрегает нормами закона, нанося, в том числе, определенный репутационный ущерб заведению и его владельцу.
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