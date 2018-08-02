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В Индии из вагонов поездов сделают рестораны
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В Индии из вагонов поездов сделают рестораны 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Совет железных дорог Индии выпустил распоряжение о переоборудовании устаревшего пассажирского подвижного состава в рестораны. Таким образом, железная дорога надеется получить дополнительный доход и создать новые рабочие места.
"Местные железнодорожные управления должны соответствующим образом модернизировать, отреставрировать один или два устаревших вагона, превратив их в железнодорожный тематический ресторан для обслуживания посетителей музеев и широкой общественности",
— постановил Субрата Нат, исполнительный директор по сохранению наследия железных дорог Индии, в своем письме от 21 июля. В качестве примера он привел ресторан Shan-e-Bhopal (на фото).
Сообщается, что концепция ресторанов из вагонов будет обсуждаться с дизайнерами. Вагоны разместят в национальных парках, рядом с музеями и галереями.
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