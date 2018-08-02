В Индии из вагонов поездов сделают рестораны

Совет железных дорог Индии выпустил распоряжение о переоборудовании устаревшего пассажирского подвижного состава в рестораны. Таким образом, железная дорога надеется получить дополнительный доход и создать новые рабочие места.

"Местные железнодорожные управления должны соответствующим образом модернизировать, отреставрировать один или два устаревших вагона, превратив их в железнодорожный тематический ресторан для обслуживания посетителей музеев и широкой общественности",

— постановил Субрата Нат, исполнительный директор по сохранению наследия железных дорог Индии, в своем письме от 21 июля. В качестве примера он привел ресторан Shan-e-Bhopal (на фото).

Сообщается, что концепция ресторанов из вагонов будет обсуждаться с дизайнерами. Вагоны разместят в национальных парках, рядом с музеями и галереями.