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Блюда разных регионов России представят на кулинарном фестивале в «Сокольниках» 18-19 августа
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Блюда разных регионов России представят на кулинарном фестивале в «Сокольниках» 18-19 августа 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Блюда российских национальных кухонь можно будет попробовать на кулинарном фестивале «Гренадин» в парке «Сокольники» 18-19 августа. Мероприятие проходит в рамках выставки «Первая Туристская неделя регионов России». Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Владимир Летик.
«В выходные (18-19 августа — прим. Агентства «Москва») в «Сокольниках» будет проходить кулинарный фестиваль «Гренадин». На Центральной аллее все регионы будут представлены своими изысканными кулинарными способностями. Приедут партнеры, которые будут готовить и предлагать редкие блюда: медвежье мясо, черную икру, алтайский мед», — сказал В. Летик.
По его словам, цены на продукцию будут доступными, также будет предусмотрена бесплатная дегустация многих блюд.
«Практически все будет продаваться по себестоимости, потому что в регионах понимают, что к ним потом приедут отдыхать. Кроме того, к нам из одного региона России пришел бренд хорватской кухни, который стал популярен после чемпионата мира», — отметил В. Летик.
Как в свою очередь добавила генеральный директор «Туристской ассоциации регионов России», сопредседатель оргкомитета «Первой Туристской недели регионов России» Светлана Ануфриенко, на выставке будет представлена продукция «крафтовой мастерской сладостей из Сергиева-Посада».
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