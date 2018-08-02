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Ростовчан накормит Яндекс. Еда
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Ростовчан накормит Яндекс. Еда 

Деловое сообщество 4 часа назад
Теперь ростовчане смогут заказать еду на дом даже из тех ресторанов, где доставки не существует. Сервис Яндекс. Еда доступен всем желающим, об этом сообщает пресс-служба компании.
Приложение для заказа можно установить на любую мобильную платформу: iOS и Android. Оплатить заказ из выбранного ресторана — картой или наличными курьеру. Как и в сервисе службы такси, перемещение вашего заказа можно отслеживать он-лайн.
Сейчас с сервисом работают больше четырех десятков ресторанов. Среди них есть даже «Макдональдс», так что любителям фаст-фуда больше не придется мечтать в ночи о жареной картошке фри.
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