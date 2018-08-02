Ростовчан накормит Яндекс. Еда

Теперь ростовчане смогут заказать еду на дом даже из тех ресторанов, где доставки не существует. Сервис Яндекс. Еда доступен всем желающим, об этом сообщает пресс-служба компании.

Приложение для заказа можно установить на любую мобильную платформу: iOS и Android. Оплатить заказ из выбранного ресторана — картой или наличными курьеру. Как и в сервисе службы такси, перемещение вашего заказа можно отслеживать он-лайн.