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«Калейдоскоп вкуса» угостит всех на Дне Рождения Ленобласти
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«Калейдоскоп вкуса» угостит всех на Дне Рождения Ленобласти 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
4 августа на Дне Рождения Ленобласти в Выборге рестораторы и фермеры региона будут угощать гостей на гастрономическом фестивале «Калейдоскоп вкуса».
Фестиваль, участниками которого традиционно станут ведущие повара, рестораторы и фермеры Ленобласти, пройдет в Выборге уже в третий раз и представит жителям и гостям города всю палитру кулинарии 47-го региона с древности до сегодняшнего дня: калитки, рыбники, копченую салаку, сбитень и конечно же «Выборгский крендель» и еще очень много различных вкусностей.
Гостей также ожидает обширная кулинарная программа, включающая различные мастер-классы, конкурсы и викторины.
Также на фестивале, посвященном 91-й годовщине образования Ленинградской области, на улице Ленина от Рыночной площади до Ленинградского проспекта откроются сельская ярмарка и Город мастеров.
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