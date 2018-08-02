«Калейдоскоп вкуса» угостит всех на Дне Рождения Ленобласти

4 августа на Дне Рождения Ленобласти в Выборге рестораторы и фермеры региона будут угощать гостей на гастрономическом фестивале «Калейдоскоп вкуса».

Фестиваль, участниками которого традиционно станут ведущие повара, рестораторы и фермеры Ленобласти, пройдет в Выборге уже в третий раз и представит жителям и гостям города всю палитру кулинарии 47-го региона с древности до сегодняшнего дня: калитки, рыбники, копченую салаку, сбитень и конечно же «Выборгский крендель» и еще очень много различных вкусностей.

Гостей также ожидает обширная кулинарная программа, включающая различные мастер-классы, конкурсы и викторины.

Также на фестивале, посвященном 91-й годовщине образования Ленинградской области, на улице Ленина от Рыночной площади до Ленинградского проспекта откроются сельская ярмарка и Город мастеров.