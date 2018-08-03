В Тюмени из-за антисанитарии закрыли столовую «Золотая ложка»

В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с заявлением на предприятие общественного питания «Золотая ложка» обратился местный житель. В ходе проверки Управление установило, что в указанном заведении отсутствуют санитарные книжки у 4-х работников из семи, повар заведения не проходил гигиеническое обучение и санитарный минимум, продукция хранится без маркировки, а цеха вообще не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Были выявлены и другие нарушения, которые могли нанести вред здоровью горожан.

«В связи с этим, решением суда деятельность данного учреждения должна быть приостановлена на 30 суток. В УФССП России по Тюменской области было возбуждено исполнительное производство, судебный пристав опечатал входы столовой, а руководителю вручено постановление о возбуждении исполнительного производства», — сообщили в УФССП России по Тюменской области.

Сейчас руководство организации принимает меры к устранению выявленных нарушений.