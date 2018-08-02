В Тюмени из-за антисанитарии закрыли столовую 

В Тюмени временно закрыли местную столовую «Золотая ложка». Причиной стали антисанитарные условия на кухне.
В ходе проверки Роспотребнадзором предприятия общественного питания «Золотая ложка» были выявлены многочисленные нарушения. Цех общепита не соответствовал санитарно-эпидемиологическим нормам, часть продуктов хранилась без маркировки, из семи работников медкнижки смогли предоставить только трое, а повар заведения не прошел санитарный минимум и гигиеническое обучение. Жалобу в соответствующие органы подал один из клиентов заведения.
В отношении хозяина заведения возбуждено исполнительное производство об административном приостановлении деятельности. Суд постановил приостановить деятельность общепита на 30 суток для устранения найденных нарушений.
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