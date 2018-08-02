Без рыбы и мяса, но тоже хорошо

Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко устраивают столичным ресторанам и кафе строгую проверку кухни и сервиса. Теперь они решили выяснить, действительно ли вегетарианская еда в исполнении наших поваров получается вкусной и сытной.

Владельцы ресторана «Авокадо», предлагающего всем желающим вегетарианскую кухню, нашли своему заведению идеальное название. Этот замечательный фрукт хорошо известен своей сытностью, что должно, по всей видимости, привлечь в ресторан даже тех, кто все еще с недоверием относится к еде без рыбы и мяса. Выбор большой. Чтобы упростить задачу, все блюда в меню снабжены фотографиями, а некоторые еще и специальными пометками — для веганов, у них более жесткие ограничения, и приготовленные только из сырых продуктов.

Из закусок мы заказали хумус (270 рублей). В меню отмечено, что подают его с кукурузными чипсами или питой на выбор. О нашем выборе никто не спросил, принесли с питой традиционную для нашего общепита и довольно пресную пасту из нута, украшенную кружочками огурца и двумя половинками помидорки-черри.

Сюрприз явился, откуда не ждали. Совершенно случайно выяснилось, что для испанского холодного супа гаспачо (270 рублей) в ресторане «Авокадо» берут вареные томаты. Вообще-то сами испанцы ничего для гаспачо не варят, разве что крутые яйца для одной из его разновидностей. Это роскошное летнее блюдо только называется супом, на самом деле его собирают как коктейль из разных компонентов, но все овощи должны быть не только свежие, но еще и сырые. Тут же обнаружилась еще одна дерзкая новация: в холодное овощное пюре ожидаемого кирпичного цвета уже были подмешаны кусочки огурцов, болгарского перца, красного лука, которые те же испанцы называют «гарниром» (guarniciones) и подают отдельно на блюдце, чтобы каждый сам себе подкладывал в тарелку по вкусу. Впрочем, как раз удачно пряный вкус и долгое приятное послевкусие, а также правильная, потому что очень мелкая, нарезка этого самого гарнира заставили нас отказаться от придирок по формальным признакам. Да и ломтик авокадо уж очень затейливо украшал все блюдо.