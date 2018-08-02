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В Яндекс. Картах теперь можно искать блюда в кафе и ресторанах
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В Яндекс. Картах теперь можно искать блюда в кафе и ресторанах 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В Яндекс. Картах теперь можно искать блюда в кафе и ресторанахЯндекс продолжает улучшает и всячески прокачивать собственный картографический сервис. Иногда случается странное.
Например, сегодня вышло обновление для Яндекс. Карт, которое позволяет искать не только кафе и рестораны, но и блюда в меню заведений.
Искать оказалось интуитивно легко. Просто скажите что-нибудь подобное: «хочу окрошку», «где выпить негрони» и так далее. Когда вы найдёте подходящее заведение, можете смело бронировать столик прямо через Яндекс. Карты.
К слову, это не все нововведения. Теперь водители смогут видеть и слышать подсказки о манёврах и камерах. Наконец-то Яндекс добавил ту самую функцию основного ведения, которая есть у конкурентов.
А в панорамах отныне показывается год съемки для проверки актуальности фотографии. Удобно!
Скачать Яндекс. Карты можно бесплатно в App Store.
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