Яндекс научил Карты искать борщ и хинкали

Команда разработчиков Яндекс. Карт сообщила о запуске новой возможности. Теперь Карты находят не только заведения, например рестораны, бары или кофейни, но и конкретные блюда и напитки из их меню.

Можно спросить «где подают борщ» или «где поесть хинкали» и получить в ответ список мест с ценами на блюдо. Запросы о еде и напитках можно формулировать по-разному. Карты поймут как тех, кто спрашивает, «где выпить негрони», так и тех, кто коротко уточняет — «хочу окрошку». Пока это работает только в Москве и Санкт-Петербурге.

Когда подходящее место найдено, прямо в Картах можно забронировать в нём столик или проверить, есть ли доставка через Яндекс. Еду. Также можно посмотреть меню целиком — ссылка на него есть в карточке кафе или ресторана.