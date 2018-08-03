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Яндекс научил Карты искать борщ и хинкали
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Яндекс научил Карты искать борщ и хинкали 

Ferra.ru 7 часов назад
Фото: Диалог
Команда разработчиков Яндекс. Карт сообщила о запуске новой возможности. Теперь Карты находят не только заведения, например рестораны, бары или кофейни, но и конкретные блюда и напитки из их меню.
Можно спросить «где подают борщ» или «где поесть хинкали» и получить в ответ список мест с ценами на блюдо. Запросы о еде и напитках можно формулировать по-разному. Карты поймут как тех, кто спрашивает, «где выпить негрони», так и тех, кто коротко уточняет — «хочу окрошку». Пока это работает только в Москве и Санкт-Петербурге.
Когда подходящее место найдено, прямо в Картах можно забронировать в нём столик или проверить, есть ли доставка через Яндекс. Еду. Также можно посмотреть меню целиком — ссылка на него есть в карточке кафе или ресторана.
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