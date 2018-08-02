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Куда поехать отдыхать любителям гастротуризма
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Куда поехать отдыхать любителям гастротуризма 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В этом октябре на Мальдивских островах откроется особенный курорт. На Joali Maldives, расположенном у Индийского океана, можно посетить сразу множество стран — от Азии до Европы. Рассказываем, куда идти за настоящей итальянской пастой, а куда — за сашими.
Saoke
Японский ресторан Saoke предлагает сочетание традиций азиатской страны с элементами перуанской кухни. Ежедневное меню включает в себя тэппанъяки, традиционные суши и сашими, севиче, а также деликатесы, приготовленные в кляре или на японском гриле Робата. Интерьер спроектировал известный дизайнер и архитектор Нориоши Мураматсу. Пространство украшают специально отобранные декоративные камни и дизайнерские столешницы из Таиланда. Также в Saoke хранится самая большая коллекция саке на Мальдивах, в которую входят горячие и холодные сорта традиционного напитка. Каждая бутылка саке на курорте была бережно отобрана бренд-сомелье Фабрисом Бласкезом.
Bellinis
В меню итальянского ресторана — домашняя паста и традиционные тосканские блюда. В баре Bellini’s можно найти предметы искусства и декора из Италии, это идеальное место для бокала игристого на закате. По словам сомелье Бласкеза, этот маленький уютный ресторан — действительно уголок Италии вдали от Средиземноморья.
Vandhoo
Расположенный в западной части острова, ресторан Vandhoo предлагает непринуждённую обстановку, отлично подходящую для семейных ужинов. Кухня Vandhoo сочетает традиции Юго-Восточной Азии, Китая, Средиземноморья и Леванта. Меню ежедневно обновляется в зависимости от улова, а свежие продукты доставляются в ресторан из собственного органического сада курорта.
Mura Bar  Mura Bar — место полного умиротворения. Только представьте: зона отдыха, коктейль, легкая островная музыка и никого вокруг.
Гастрономические впечатления в Joali этим не ограничиваются. На курорте можно заказать ужин на дереве, барбекю в окружении предметов искусства и позавтракать в борту традиционной мальдивской лодки дони.
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