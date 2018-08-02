Куда поехать отдыхать любителям гастротуризма

В этом октябре на Мальдивских островах откроется особенный курорт. На Joali Maldives, расположенном у Индийского океана, можно посетить сразу множество стран — от Азии до Европы. Рассказываем, куда идти за настоящей итальянской пастой, а куда — за сашими.

Saoke

Японский ресторан Saoke предлагает сочетание традиций азиатской страны с элементами перуанской кухни. Ежедневное меню включает в себя тэппанъяки, традиционные суши и сашими, севиче, а также деликатесы, приготовленные в кляре или на японском гриле Робата. Интерьер спроектировал известный дизайнер и архитектор Нориоши Мураматсу. Пространство украшают специально отобранные декоративные камни и дизайнерские столешницы из Таиланда. Также в Saoke хранится самая большая коллекция саке на Мальдивах, в которую входят горячие и холодные сорта традиционного напитка. Каждая бутылка саке на курорте была бережно отобрана бренд-сомелье Фабрисом Бласкезом.

Bellinis

В меню итальянского ресторана — домашняя паста и традиционные тосканские блюда. В баре Bellini’s можно найти предметы искусства и декора из Италии, это идеальное место для бокала игристого на закате. По словам сомелье Бласкеза, этот маленький уютный ресторан — действительно уголок Италии вдали от Средиземноморья.

Vandhoo

Расположенный в западной части острова, ресторан Vandhoo предлагает непринуждённую обстановку, отлично подходящую для семейных ужинов. Кухня Vandhoo сочетает традиции Юго-Восточной Азии, Китая, Средиземноморья и Леванта. Меню ежедневно обновляется в зависимости от улова, а свежие продукты доставляются в ресторан из собственного органического сада курорта.

Mura Bar Mura Bar — место полного умиротворения. Только представьте: зона отдыха, коктейль, легкая островная музыка и никого вокруг.

Гастрономические впечатления в Joali этим не ограничиваются. На курорте можно заказать ужин на дереве, барбекю в окружении предметов искусства и позавтракать в борту традиционной мальдивской лодки дони.