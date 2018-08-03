Как «пополамщица» развела на свидании

Знакомый Виталик вчера жаловался на ужасное свидание с «пополамщицей». Ну, с женщиной, которая платит сама за себя.

Довольно активная дамочка, 38 лет, жильем обеспечена, ребенок большой и уже живет отдельно, в разводе. Она сама ему написала в каком-то приложении для знакомств. Поговорили немного, решили встретиться.

Виталику такой расклад понравился — активная, со встречей не затягивает, в случае успеха вечер должен был быть томным. И мог бы продолжиться на квартире у мадам. Тем более и мадам, судя по фото, была в хорошей форме. Не тетя, а, скорее, дама. Поэтому он, не теряя времени, согласился. Однако, по ходу пьесы произошло неожиданное.

Летний город накрыло дождем, и даже местами градом. И прогулка по летним улицам отменилась. Инициативная дамочка заявила, что знает хороший недорогой ресторан поблизости, и можно взять бутылку вина. Мокрый Виталий вынужденно согласился.

Весь вечер они болтали, пили вино, смеялись. Виталий старался соответствовать мадам, говорил на умные темы, например, делал вид, что читал Оруэлла.

В конце концов, девушка заказала себе какой-то салат, так как соблюдала фигуру, а Виталий решил не увеличивать счет, и подробно рассказывал о том, как сытно покушал перед встречей.

Засиделись допоздна, и заведение стало закрываться. Виталий попросил счет. И тут и случилось самое страшное. Дама развратной рукой вынула из сумочки половину суммы заказа. Виталий опешил, но возражать не стал, доложил свою половину.

После этого дамочка сделала ему ручкой, и исчезла в недрах яндекс-такси, пообещав созвониться на недельке.

— Обидно! — вздохнул Виталей. — Не позвонит вот теперь, это к гадалке не ходи. Да еще и на тысячу развела.

— Как это развела?! — открыли мы рты. — Ты же сейчас сам сказал, что она за себя заплатила.

— Ну, так-то да… — согласился Виталей. — Но это ведь она заманила меня в этот чертов ресторан! Это вам, женщинам, надо тратить такие деньжищи на вино. Если бы не она, я бы лучше дома посидел, пива попил максимум. Стал бы я без нее по всяким ресторанам шляться! Одни потери от вас, от баб…

Вот и пойми после этого мужиков… И если он платит — развела, и если пополам платите — все равно развела…