Сотрудники ресторана высмеяли гостя, расплатившегося мелочью, но теперь им не до шуток

17-летний Коэн Нолти — студент из Вирджинии, который в свободное время подрабатывает официантом. Он накопил достаточную сумму благодаря работе, чтобы пригласить своих друзей в бар Beer 88. Когда этот день наконец настал, друзья прекрасно провели время. И все было отлично вплоть до той поры, пока Коэн не начал расплачиваться по чеку.

Обед у друзей обошелся в 45 долларов и Коэн решил оплатить наличкой. Кроме того, парень расщедрился и даже оставил 10 долларов на чай, что весьма неплохая сумма. Однако все дело в том, что часть суммы он оплатил 20-долларовой купюрой, а остальное предпочел оплатить монетами. Впрочем, такое решение явно не понравилось официантам заведения, ведь вскоре они посмеялись над ним. Сотрудники опубликовали на странице паба в социальной сети фото с чеком и той наличкой, которую оставил Коэн. Кроме того они недоброжелательно подписали фото.

"Это показательный пост, как не нужно платить в ресторане. И это самое ласковое, что мы можем сказать. Ситуация действительно нелепая. "

Пост также был дополнен хэштегами, говорящими об отсутствии воспитания у Коэна, и о том, что официантам не оставили на чай. Через некоторое время на страницу паба наткнулся сам Коэн и был поражен таким отношением сотрудников. Он рассказал о ситуации своим друзьям. Вскоре на сторону парня встали пользователи соцсети, которых тоже возмутило поведение сотрудников заведения. Некоторые даже начали призывать посетителей этого паба расплачиваться исключительно монетами.

Так или иначе, парень решил, что с этого можно поиметь выгоду. Он попросил пользователей отправлять ему мелкие монеты, чтобы он мог оплачивать чужие чеки в заведениях. Такая благотворительная акция была придумана для того, чтобы Коэн мог снимать на видео реакцию официантов. На сегодняшний день ему удалось собрать целый мешок мелочи.