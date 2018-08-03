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Команда кафе «Фартук» запустила службу кейтеринга
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Команда кафе «Фартук» запустила службу кейтеринга 

Kitchenmag 12 часов назад
Фото: Kitchenmag
Команда кафе «Фартук» запустила службу кейтеринга, сообщают наши коллеги из The Village. В ресторане оборудовали заготовочный цех, сформировали выездную команду и запустили сайт, с помощью которого можно сделать заказ.
Помимо классических форматов выездного обслуживания — фуршета (от 2 тысяч рублей за одного участника) и кофе-брейка (от 450 рублей), в числе услуг есть опция «Тапас»: она подразумевает демократичную недорогую вечеринку, например небольшой праздник или день рождения, которая не предполагает участия официантов.
Также новый кейтеринг предлагает услуги барменов. Кроме доставки алкоголя и организации выездного бара, можно заказать комплект «Сам себе бармен», в который входят все необходимые ингредиенты (включая посуду, фрукты и лед) для приготовления 20 порций одного из классических коктейлей.
Адрес: ул. Рубинштейна 15, 17
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