5 мест с доставкой мяса для шашлыка, которые сэкономят время

Если кто-то до сих пор не устраивал себе шашлычные выходные, потому что все время занимает работа, то сейчас самое время. Хотя бы один раз, ради приличия. Можно заказать готовое мясо для шашлыков, стейки или рыбу для гриля домой. Лавок, магазинов с доставкой мясного шашлычного набора много.

Доставкой сырого мяса промышляет стейк-кафе «ИТLE». Маринованного шашлыка нет, но есть сырое мясо для стейков. Небольшой стейк обойдется в 480 рублей. Средний — в 580 рублей. Большой — в 830 рублей. Дополнить меню пикника можно куриными, говяжьими или бараньими колбасками за 330-360 рублей. Доставка в Ново-Савиновский, Вахитовский и Московский районы стоит 100 рублей, при заказе от 1 000 — бесплатно. В остальные районы — 200 рублей.

Стейк-кафе «ИТLE». Фото: instagram.com В интернет-магазине «Фрешеф» предложений для шашлычного пикника больше. Есть мясо для жарки на углях, на гриле, стейки, купаты котлеты для бургеров и шашлыки. Шашлык из свинины стоит 429 рублей за килограмм, из говядины — 585 рублей. Шашлык из семги самый дорогой — 995 рублей. Бесплатная доставка раскроет объятья только от 1 500 рублей. От 700 рублей доставка 199 рублей, ниже — 299 рублей.

Интернет-магазин «Фрешеф». Фото: freshef.ru Интернет-сервис по доставке фермерских продуктов «КОРОВА МУ» тоже может снабдить занятых казанцев маринованными шашлыками. Сервис похож на онлайн-рынок, поэтому мяса много. Килограмм свиного шашлыка стоит 450 рублей, свиных ребрышек — 425 рублей. Говяжий шашлык — 475 рублей. Есть сосиски и купаты для гриля. Ассорти-гриль из сосисок обойдется примерно в 550 рублей за 830 грамм. Доставка работает только по средам и субботам, поэтому заказывать нужно заранее. Максимум до 13.00 предыдущего дня. Доставка по городу — 200 рублей, на окраину — 300 рублей.

Интернет-сервис «КОРОВА МУ». Фото: Instagram.com Дорадо, сибас или стейк лосося (идеален для гриля) можно заказать в «Good Food». Эта компания собирает экзотические продукты и доставляет их казанцам. Килограмм дорадо или сибаса обойдется в 570 рублей, стейк лосося — в 1 500 рублей за килограмм. Мясные стейки тоже есть. Стоимость доставки рассчитывается по тарифу такси. Если заказ вышел на сумму 1 500 рублей, рыба «приплывет» домой бесплатно.

«Good Food». Фото: instagram.com 1 августа в Казани появился сервис доставки товаров из супермаркетов Instamart. Пока он работает только с METRO, поэтому заказать продукты на пикник с шашлыком можно там. Свиной шашлык стоит 341 рубль за килограмм, говяжий — 702 рубля. Колбаски-гриль примерно 170 рублей за 320 грамм. Заказ можно сделать на сайте или в приложении. Купить меньше, чем на 1 000 рублей, не получится. Так велят на сайте сервиса. Доставка стоит 149 рублей.

Если жизнь не готовила к такому разнообразию, можно просто заехать за шашлычной корзиной по старинке — в гипермаркет. О том, где лучше закупаться, читайте в материале «Четыре гипермаркета и один шашлык. Где купить продукты дешевле?».

Информация о ценах действительна на момент публикации.

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