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«Яндекс. Карты» разрешили поиск мест по названиям блюд
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«Яндекс. Карты» разрешили поиск мест по названиям блюд 

Sostav.ru 8 часов назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
«Яндекс. Карты» научились искать рестораны и кафе по конкретному блюду. Пока функция поиска еды и напитков из меню доступна лишь для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга, но в будущем появится и в других регионах, об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».
Теперь для того, чтобы найти заведение, в котором подают то или иное блюдо, необходимо лишь ввести запрос, например: «где поесть хинкали», «хочу борщ» и др., и сервис покажет на карте заведения, в которых его подают, а также цены.
Кроме того, на карте указаны рейтинги заведений, часы работы и ссылки на полное меню. Через «Яндекс. Карты» также можно забронировать столик в некоторых ресторанах.
В настоящий момент функция поиска еды доступна для жителей Москвы и Петербурга, однако в скором времени она появится и в других регионах страны, уверяют в «Яндексе». Поиск по названию блюда работает в веб-версии «Яндекс. Карт» и приложении.
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