«Остановите музыку». РАО требует отчисления от ресторанов за проигрывание треков

Кафе на территории бизнес-центра недалеко от «Динамо» работало не один год, но пришли к его владельцу только сейчас: спросили документы, попросили выключить телевизор и радио и больше не включать. Выяснилось, что у заведения должен быть договор с Российским авторским обществом. Практика обычная: любой общепит подает заявление и получает сумму платежей исходя из количества посадочных мест, рассказала директор по развитию ресторанного холдинга Perelman People Евгения Левшицкая:

Евгения Левшицкая директор по развитию ресторанного холдинга Perelman People «Заключается договор еще до открытия ресторана, потому что если ресторан уже работает и в нем играет музыка, они приходят очень быстро. Я не знаю, как они это выясняют, может быть, сидят на сайте „Афиша. Рестораны“. Если они приходят, а договора нет, то возможен крупный штраф, поэтому мы всегда заключаем договор заранее, а платим потом каждый месяц определенную сумму. Например, в самом большом нашем ресторане, где посадка на 140 мест плюс веранда, мы платим в месяц около 10 тысяч рублей. Ресторан, который у нас самый маленький, там 50 посадок плюс небольшая веранда, мы платим 3,5 тысячи рублей в месяц».

Юристы подтверждают: публичное воспроизведение записей, показ клипов, кино и прочих объектов интеллектуальной собственности регламентировано гражданским кодексом, а несоблюдение правил чревато, объясняет адвокат Владимир Юрасов

Владимир Юрасов адвокат «Кафе, ресторан или иное публичное место с неограниченным кругом лиц, несет гражданско-правовую ответственность: убытки или компенсацию. Ответственность юридического лица за нарушение может грозить от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей, это предусмотрено Гражданским кодексом РФ. Также существует административная ответственность: штраф для директора юридического лица — до 20 тысяч рублей, а для компании, которая права нарушает правообладателя, — до 40 тысяч».

Отдельный вопрос: куда идут деньги, собираемые РАО? Данные о выплате роялти там не распространяют, но когда три года назад из него со скандалом ушел Илья Резник , скрывать было нечего — за одно проигрывание поэт получает 12 копеек без НДС — данные из открытого письма премьер-министру Дмитрию Медведеву , которое Резник опубликовал тогда на своем сайте. Это значит, что если все его песни проиграют по два раза в течение месяца, автор получит примерно 330 рублей. Большая часть авторов за своими роялти в итоге попросту не следит. Вот что говорит музыкант Юрий Шевчук

Юрий Шевчук музыкант, лидер группы «ДДТ» «Вы знаете, я философски отношусь к авторским правам в нашей замечательной стране. Что-то получается, какие-то авторские права, я рад, как дождю во время засухи. Если не получается, я как-то спокоен».