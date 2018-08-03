«Яндекс» в Петербурге научился искать кафе по блюдам из меню

«Яндекс. Карты» теперь могут искать не только кафе и рестораны Петербурга, но и блюда из меню, сообщает пресс-служба компании.

Например, пользователь может спросить «где поесть хинкали» или «где подают борщ» и сервис на карте покажет заведения общественного питания и цены. Сервис понимает как короткие запросы («хочу окрошку»), так и запросы, сужающие зону поиска («кафе с супом том ям на Сенной»).

На карточке каждого кафе или ресторана можно будет посмотреть часы работы, рейтинг заведения, меню и другую информацию. Кроме того, есть возможность забронировать столик.