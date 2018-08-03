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Старейшую трамвайную остановку превратят в общепит
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Старейшую трамвайную остановку превратят в общепит 

Мослента 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Из старейшей в Москве трамвайной остановки в Красностуденческом проезде сделают точку общепита. Об этом сообщила арендатор объекта Анна Паничкина, передает агентство «Москва».
«В одной части я предполагаю, что будет павильон «Соки-воды», во второй, вероятно, будет точка общепита», — сказала она.
Паничкина добавила, что на данный момент идет поиск арендаторов, которые будут заниматься на объекте продажей и организацией общественного питания. Она оценила этот проект как «социальный».
«Я вижу, какая красота получилась — это для города, для людей. Реставрацию наша команда делала на основе архивных данных, архитекторы проекта максимально сохранили исторический облик», — подчеркнула арендатор.
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