Старейшую трамвайную остановку превратят в общепит

Из старейшей в Москве трамвайной остановки в Красностуденческом проезде сделают точку общепита. Об этом сообщила арендатор объекта Анна Паничкина, передает агентство «Москва».

«В одной части я предполагаю, что будет павильон «Соки-воды», во второй, вероятно, будет точка общепита», — сказала она.

Паничкина добавила, что на данный момент идет поиск арендаторов, которые будут заниматься на объекте продажей и организацией общественного питания. Она оценила этот проект как «социальный».