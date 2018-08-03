СМИ: посетителей кафе в парижском Диснейленде эвакуировали из-за пакета с кокаином

ПАРИЖ, 3 августа. / ТАСС /. Белый порошок в конверте, из-за которого были эвакуированы посетители кафе на территории парижского Диснейленда, оказался кокаином. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM-TV.

Подозрительный конверт обнаружила на полу ресторана Hakuna Matata в среду около 21:30 по парижскому времени (22:30 мск) одна из официанток. Из-за угрозы сибирской язвы посетителей кафе эвакуировали

Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативной бригады установили периметр безопасности. После проведения всех необходимых анализов в мобильной лаборатории специалисты установили, что речь идет о кокаине.

По данному факту полиция французской коммуны Шеси (департамент Сена и Марна) начала расследование, которое должно установить был ли конверт утерян кем-либо из посетителей или же оставлен в ресторане нарочно.