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СМИ: посетителей кафе в парижском Диснейленде эвакуировали из-за пакета с кокаином
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СМИ: посетителей кафе в парижском Диснейленде эвакуировали из-за пакета с кокаином 

ТАСС 4 часа назад
ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Белый порошок в конверте, из-за которого были эвакуированы посетители кафе на территории парижского Диснейленда, оказался кокаином. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM-TV.
Подозрительный конверт обнаружила на полу ресторана Hakuna Matata в среду около 21:30 по парижскому времени (22:30 мск) одна из официанток. Из-за угрозы сибирской язвы посетителей кафе эвакуировали
Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативной бригады установили периметр безопасности. После проведения всех необходимых анализов в мобильной лаборатории специалисты установили, что речь идет о кокаине.
По данному факту полиция французской коммуны Шеси (департамент Сена и Марна) начала расследование, которое должно установить был ли конверт утерян кем-либо из посетителей или же оставлен в ресторане нарочно.
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