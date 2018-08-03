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Константин Ивлев проведет «Курс новатора» на AFP-2018
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Константин Ивлев проведет «Курс новатора» на AFP-2018 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: В городе N
Популярный шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на телеканале «Пятница» снова посетит Нижний Новгород, на этот раз для участия в фестивале Alfa Future People. Об этом сообщается в официальном сообществе мероприятия в соцсети.
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Харизматичный и экспрессивный Ивлев реализовал немало успешных гастрономических проектов и теперь готов поделиться секретом успеха с нижегородцами. В рамках фестиваля шеф-повар проведет «Курс новатора» для тех, кого не устраивает жизнь по шаблону, и расскажет, как стать лидером и достичь вершин в своем деле.
В июле Константин уже был в Нижнем Новгороде, где потрудился над угощениями гала-ужина «Горький fest». Он не только вкусно накормил гостей, но и стал центральной фигурой вечера.
Напомним, корреспондент ИА «В городе N» пообщался с талантливым ресторатором и разузнал его мнение о хипстерах, шаурме и ресторанах в Нижнем Новгороде.
Фото: Ivlev Group
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