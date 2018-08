10 новых летних террас Петербурга — в центре и на районе

La Vue Вид в новом ресторане — самый красивый в городе: с последнего этажа отеля «Санкт-Петербург» с шестидесятиметровой высоты открывается панорама на акваторию Невы, Эрмитаж , «Аврору» и шпиль Петропавловской крепости. Приезжайте в любую погоду: работает две террасы, открытая и закрытая, каждая рассчитана на 70 мест. На кухне La Vue трудится шеф-повар Никита Сечин. В меню — модерн, европейская классика и русские мотивы: печеный сыр камамбер с инжирным вареньем, севиче из лосося в тигровом молоке и, например, мурманская треска с ризотто из сельдерея и с соусом из красной икры. За винную карту отвечает шеф-сомелье Дмитрий Кизеев. В ней представлены как классика, так и биодинамические вина.

Jungle Roof В кафе Jungle от Алексея Крылова Александра Прокофьева , которые ответственны за рестораны Gastroli и «Компания», работает крыша с видом на Исаакиевский собор, Дом Зингера и стену, расписанную популярнейшим каллиграфом Покрасом Лампасом. Здесь действует сокращенная версия паназиатского меню — всего одна страничка с роллами, суши, несколькими вариантами горячего и салатов. Это компенсируется открывающимся видом и полноценной барной картой с авторскими коктейлями, винной классикой и биодинамическими винами. Столик на вечер и выходные бронируйте заранее: Jungle Roof — очень хорошее место для аперитива или утреннего кофе в двух шагах от Невского проспекта.

Kuznya House Помимо основной летней террасы, работает летний бар #4006 с китайскими фонариками во дворе «Бутылки» — безусловный Instagram-хит этого сезона. Попасть в него можно через отдельную калитку между курилкой и зданием «Кузни». По словам музыканта и арт-директора Kuznya House Кирилла Сергеева, бар «появился спонтанно, информации о нем нет нигде, кроме миллиона „сторис“ по ночам, где вся городская тусовка хором поёт „Лететь“ группы Амега или делает lip sync-перформанс под „Show must go on“ группы Queen». Бар работает каждый день с шести вечера, но это никто не гарантирует. Сюда — за авторскими коктейлями, вином и аперитивами. Из еды — бургер с хрустящими креветками и салатом коул слоу, чизбургер и холодные закуски. Регулярные вечеринки с дружественными диджеями и самая главная новость: по вашим многочисленным заявкам летняя терраса Kuznya наконец-то работает до трех ночи — это и есть прямая демократия в действии.

Bombay. Carry & Ale В отличие от большинства соседей, команда рестораторов Бурова и Коккова.Dreamteam сумела качественно обустроить свое заведение Bombay. Carry & Ale с низкими сводчатыми потолками и прилегающую часть двора-колодца «Голицын-лофта»: всюду цветы — живые в кадках и расписные на стенах. Обратите внимание на изображение индийского слона: смело выкладывайте его в «сторис» в Instagram. Меню — две страницы. Обязательно пробуйте карри — кокосовый с лангустами или желтый с куриным бедром. Из напитков заказывайте английские эли и биттеры, лимонады, авторские коктейли и апероль-спритц на джине. Обратите внимание: заведение открывается по будням в пять вечера, а по выходным — в два.

Laboratorio Distilita Практически весь двор в «Бертгольд Центре» — летняя терраса, где можно и нужно пробовать как можно больше фирменных дистиллятов, пива и настоек, карта которых регулярно обновляется: команда старается привозить новый алкоголь из разных стран мира. Спешите на вишневые вина из Дании и ревеневый игристый брют из Латвии — их привезли на прошлой неделе. Вид на кирпичные стены, деревянная мебель и уличные гирлянды — уже привычный антураж для любого креативного пространства с барами. Концерты и вечеринки устраивают почти каждый день, либо внутри Laboratorio Distilita, где иногда задействуют то самое черное пианино из прошлого века, либо на крыше «Бертгольд Центра», которую открыли этим летом.

«Сырник» Уединенная терраса на Петроградской стороне с ранними завтраками и видом на Карповку. Приходите к открытию в 9 утра, заказывайте капучино с очень вкусной пенкой или матча латте и выбирайте свой эталонный завтрак — их действительно много. Здесь готовят идеальные сырники на любой вкус: из рикотты, томленого молока, сыра надуги и классические. Если хочется чего-то более сытного — берите омлеты с каким угодно количеством яиц, пашот, скрэмбл или бенедикт с лососем гравлакс — в сухом пряном маринаде — с теплыми хрустящими тостами. Вечером приходите на вино, к нему подберут сыр или основное блюдо.

Mr. Bo Тихий двор Mr. Bo в Манежном переулке — идеальное место для летнего ужина или обеда в центре Петербурга. Заказывайте бутылку белого и полдюжины свежайших устриц: их достают из раковин, укладывают в керамические плошки и сервируют с лимоном, уксусом и имбирем или дополняют лепестками красного лука, табаско и маракуйей. Еще один вариант — устрицы с домашней страчателлой и грибами шимеджи.

«Сидрерия» на Мойке Во дворе «Сидрерии» построили террасу с небольшой сценой, где устраивают танцы, вечеринки с диджеями и джазовые концерты. Приходите вечером пропустить по бокалу сидра — сухого грушевого, сладкого клубничного или нефильтрованного астурийского живой газации. Помимо основной позиции, предлагают фруктовые дистилляты, настойки и смешанные коктейли. По будням сервируют отличные обеды, которые регулярно обновляются. В другое время заказывайте блюда, приготовленные на открытом огне: на кухне установлена настоящая каменная дровяная печь, в «Сидрерии» на Моховой такого нет.

Smokey Bones В районном барбекю-баре от.Dreamteam (Smoke BBQ, «Траппист» и другие пабы) небольшая веранда выходит на Московский проспект. Приходите сюда за ребрами — свиными и говяжьими, тостами с костным мозгом, фирменным ростбифом с битыми огурцами и бургером из костреца и грудинки. Фирменный брискет от.Dreamteam, который считается лучшим в городе, готовят и здесь. Запивайте пивом — у Коккова и Бурова, как и всегда, большой выбор старой школы и новой, крафтовой. Кроме того, в Smokey Bones много вин по доступным ценам, джины и коктейли, которые здесь делают на бурбоне, виски и лагере.

Mercato Locale Первый уличный рынок в центре Петербурга — одна большая терраса с длинными деревянными столами и лавками во дворе «Владимирского пассажа» и двенадцать открытых кухонь: в палатке «Грузия by „Чеми“ варят хинкали, в Seafood&Waffle by „Траппист“ предлагают паэлью с морепродуктами и теплую бельгийскую вафлю с мороженым и свежей голубикой, в Backyard by Smoke BBQ готовят под открытым небом бургеры с легендарным брискетом. В одном месте умещается израильская, итальянская, азиатская, американская, русская и грузинская кухня. Приходите сюда за фермерскими овощами, фруктами и сырами. Пейте домашние лимонады и пробуйте все, что сможете вплоть до сентября. Очень желаем, чтобы в следующем году проект ресторанных групп Italy и.Dreamteam стал еще более масштабным.

Текст: Дарья Гнашко