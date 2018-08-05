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Путевой дневник El Copitas: бар на колесах за месяц объедет 10 городов России
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Путевой дневник El Copitas: бар на колесах за месяц объедет 10 городов России 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
Команда El Copitas Bar построила мобильный фудтрак и выехала в тур по России: в одиннадцати городах страны бартендеры и совладельцы заведения Артем Перук, Игорь Зернов и Николай Киселев проведут мастер-классы, лекции о текиле и гастрономии Мексики и гест-бартендинги в локальных заведениях. Все это в рамках Margarita Express — образовательного проекта, направленного на развитие питейной культуры. Первая остановка — Нижний Новгород. Дальше — Казань, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Саратов, Ростов, Сочи, Краснодар, Воронеж и Москва. Команда проведет в дороге целый месяц, преодолеет 15000 километров и обещает для «Собака.ru» — путевые записки из самого впечатляющего гастротрипа года.
День 1 Санкт-Петербург — Нижний Новгород (1125 километров)
Артем Перук Совладелец El Copitas
«Мдаааа.. Мы, конечно, готовились к трудностям, но чтобы было аж настолько тяжко, это сюрприз. Сутки в машине с прибаутками, комментариями, бесконечными остановкам и безжалостным дорожным храпом. А ведь у каждого еще богатый внутренний мир и желание его транслировать. В общем, 24 часа миновали, и мы в НиНо. С друзьями и приятелями. Фургончик припаркован у дружественного Rozas Bar. Гипермаркет выкуплен до дыр. А мы валимся от усталости».
Публикация от Margarita.Express (@margarita.express) 2 Авг 2018 в 11:10 PDT  El Copitas — единственный бар из Петербурга, который два раза подряд вошел в список 100 лучших в мире за всю историю рейтинга The World's 50 Best Bars. В 2016-м году он был на 76-й строчке, в 2017-м поднялся до 70-й. В 2015 El Copitas стал лучшим баром по версии премии «Собака.ru», а его создатели были номинированы на премию «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга», в 2016 команда бара как лучшая в городе была номинирована на ту же премию. Продолжение следует
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