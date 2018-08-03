Сообразили на двоих: отзыв о ресторане Happy End

Расположение

Юля: Happy end находится в сердце Москвы, в тихом райском местечке на Патриарших. Добираться от метро придется долго, но если вы ничего не имеете против неспешных прогулок по центру теплым летним вечером — дерзайте. Я побоялась заблудиться и заказала такси, но в следующий раз обещаю осилить маршрут без посторонней помощи.

Арина: Минут десять я стояла у метро Тверская, крутила в руках телефон с онлайн-картой и чувствовала себя той самой мартышкой с очками. В общем, осознав, что на своих двоих до Happy end мне не добраться, я вызвала такси и уже через 10 минут была на месте. Само заведение расположено в очень милом тихом переулочке (но самостоятельно найти этот переулочек будет довольно-таки непросто). Хотя, если вы не такой топографический кретин, как я, навигатор всегда выведет вас на правильный путь. От метро Тверская до Happy end пешком вы доберетесь минут за 15-20, но если дорожите временем, вызывайте такси. А заодно, пока будете ехать, зайдите на страничку @happyendmoscow в Instagram и посмотрите фото блюд, которые вас ждут впереди.

Интерьер

Юля: Важно понимать, что это не очередное модное место на Патриках, а интересно, со вкусом и большой любовью реализованный проект, который, вполне вероятно, покорит ваше сердце с первого знакомства. В Happy End нет случайных деталей, но в то же время каждая мелочь не перегружена смысловой нагрузкой. Все, что попадается вам на глаза, будь то портрет Гомера Симпсона с женской грудью вместо глаз, огромная пальма, растущая, кажется, прямо из стола, или же пинап-вкладыши с эффектными красотками — было придумано, что называется, for fun. Здесь даже есть специальная Желтая комната для своих — настоящее тайное место на 13 человек, где нет меню, зато есть бармены, которые умеют предугадывать ваши желания и наливают такие коктейли, которых нет не только в основном меню, но и подозреваю, что во всей Москве.

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Арина: Потягивая один коктейль за другим на веранде бара, забываешь, что находишь в Москве, и что дома тебя ждут горы дел и забот. Здесь все по-европейски лаконично и по-южному ярко. Плетеные стулья, кактусы в горшочках и светящиеся лампочки на подвесках — все это очень напоминает интерьер для вечеринки у бассейна. Кстати, следующим летом на веранду завезут 6 тонн песка, да и бассейн построят, так что, это местечко станет для москвичей самым настоящим скоплением витамина D. Ну а если вы все же не любите веранды, то внутри заведения есть большое светлое пространство, огромный бар с красавчиками-барменами и туалет, который просто создан для идеального селфи.

Еда Юля: Меню здесь разрабатывали шефы из пяти стран: Англии, России, Бразилии, Португалии и Тайланда. «Стоп, но ведь это ресторан перуанской кухни», — скажете вы. Не совсем. Перуанская кухня, скорее, вдохновила создателей проекта на разработку специального меню. Но это не значит, что в Happy End вы не попробуете, например, севиче. Мы оценили два вида — из тунца и лосося, и оба оказались прекрасными. Порции здесь небольшие, так что не бойтесь экспериментировать и заказывайте именно то, что вам покажется наиболее странным. Мы, например, решили оценить сырные тикеньос, палтус в поп-корне, куриное бедро по-перуански и маршмеллоу из тапиоки (заранее предупреждаю, что это совсем не десерт). Особая роль здесь у соусов и специй. Именно они добавляют блюду пикантности, а иногда и совсем меняют его вкус.

Арина: В меню мой взгляд сразу же упал на севиче (традиционное блюдо перуанской кухни) из тунца и лосося. С виду похоже на холодный густой суп, который обязательно нужно заказать в жаркую погоду. Но сильнее всего мое сердце покорили снеки: маршмеллоу из тапиоки и палтус в поп-корне. Кажется, это моя новая любовь. Еда в Happy end вкусная и с интересной подачей на розовых тарелочках, будто из домика для Барби. Правда, из-за микса латиноамериканской и азиатской кухонь, достаточно острая. Поэтому, если вы не фанат spicy, лучше закажите севиче и десерт из перуанского шоколада и мороженного или тарт из батата.

Напитки

Юля: Коктейли, пожалуй, один из главных пунктов, ради которых стоит хотя бы разок заглянуть в Happy End. Привычная классика здесь представлена в новом прочтении и с необычной подачей. Это своеобразный вызов барной культуре и одновременно призыв начать нарушать правила. Если вы все-таки последуете совету Арины и полистаете Instagram ресторана, то поймете, что в концепции заведения есть эротический подтекст. Так что, не удивляйтесь, когда найдете в коктейльной карте Happy Porn Star Martini или что-нибудь еще более вызывающее. Happy End — это про счастье и про жизнь, в которой помимо прочего, должно найтись место и наслаждениям. Во время нашего знакомства с рестораном, мы наслаждались коктейлями Pisco Sour, Happy Lady и фирменным Happy End. Думаю, в следующий раз придем сюда, чтобы оценить оставшийся ассортимент.

Арина: Не совру, если скажу, что в Happy end я попробовала одни из самых вкусных коктейлей в своей жизни. Это и не удивительно, ведь идейного вдохновителя заведения, Бека Нарзи, считают отцом постсоветской барной культуры. Коктейль по его рецепту Happy Porn Star Martini, который в свое время пили порно-звезды перед выходом на площадку, стал отличным началом нашего вечера. Кстати, алкоголь в напитках почти не чувствуется, зато после парочки бокалов вы точно ощутите, как поднимается настроение. Если не знаете, что заказать, попробуйте Happy Lady cocktail или все тот же Happy Porn Star Martini, о котором я говорила выше. С таким набором привкус летней вечеринки вам гарантирован.

Вердикт

Арина: Happy end — местечко атмосферное и самобытное. Здесь однозначно круглый год будет настоящее лето и танцы под латиноамериканские мотивы. Цены по московским меркам вполне приемлемые. Средний чек — 1500-2000 рублей. Так что, не знаю, как вы, а я точно приду в Happy end еще раз и обязательно возьму с собой подруг, с которыми мы попробуем все те коктейли, которые я не успела оценить в этот раз. Ну и сделаю селфи в суперстильном туалете, потому что этот пробел я, как истинная инстаграмщица, просто обязана восполнить.

Юля: Это место для тех, кто кто устал от жизни в режиме бесконечных дедлайнов и хочет хотя бы на несколько часов забыть о существовании мобильного телефона. Итальянцы сказали бы «дольче вита», но в Happy End по-английски призывают take your pleasure. Танцы на столах по пятницам и куриный бульон в Желтой комнате в субботу утром — здешняя программа минимум для заядлых тусовщиков, а вот севиче, пара коктейлей и total-relax на диванчике между нижним залом и тайным баром — идеальный вариант отдыха для меня. Так что, если вы тоже любите все латиноамериканское, но лететь в Перу каждый раз, когда накрывает пляжное настроение, нет возможности, отправляйтесь в Happy End. Там знают, что с вами делать.