В таллинском ресторане после вспышки сальмонеллеза проверили пищу

ТАЛЛИН, 3 авг — РИА Новости . Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии выяснил, что начавшаяся в таллинском ресторане NOA вспышка сальмонеллеза, в результате которой отравились 33 посетителя, не была вызвана предлагаемой в ресторане едой, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В результате вспышки сальмонеллеза, начавшейся в ресторане NOA вечером 18 июля, заболели 33 человека. Из них были госпитализированы 16 человек. Пятеро из заболевших — сотрудники ресторана, остальные — посетители. Как ранее сообщал республиканский департамент здоровья, пострадавшие рассказали, что ели в ресторане блюдо тартар из говядины.

"Сейчас мы можем сказать, что говядина и яйца, которые использовались для приготовления блюда, соответствовали требованиям. Это показывают результаты лабораторных исследований", — сказала пресс-секретарь департамента Элен Курвитс изданию Postimees.

В дальнейшем эпидемиологическое исследование продолжит департамент здоровья, которому необходимо выяснить источник инфекции и пути ее распространения. Расследование продолжается.

В случае сальмонеллеза речь идет о кишечной инфекции, вызванной бактериями, которые относятся к семейству сальмонелл. Симптомы заболевания наблюдаются от четырех до семи дней. При тяжелых случаях больному требуется госпитализация.

Источником заражения может быть инфицированный человек или животное. Заболевание провоцируют зараженные возбудителем продукты питания, такие как мясо, в том числе птичье, куриные яйца и продукция из них.