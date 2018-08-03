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Ее сын упал в ресторане из-за инвалидности. Но ответ парня дочери — золото!
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Ее сын упал в ресторане из-за инвалидности. Но ответ парня дочери — золото! 

Карельские вести 19 часов назад
Фото: Карельские вести
Мой младший сын страдает врожденной миопатией, что делает его очень слабым. Пока он может ходить, но он не может бегать или прыгать и все время падает. Надо отметить, что он считает это очень унизительным (ему 16 лет).
Однажды мы были в ресторане, а мой сын стоял рядом со мной с развязанными шнурками. К сожалению, он споткнулся и, из-за его слабости, не смог удержать равновесие, и тяжело плюхнулся на пол посреди переполненного ресторана.
Парень моей дочери, не сбиваясь с ритма, тут же лег рядом с ним на полу и спросил его: «Что тут интересного внизу», и начал вести небольшую светскую беседу, чтобы облегчить смущения моего сына.
Он всегда относился к моему сыну, как к своему младшему брату, но этот бескорыстный акт был незабываемым.
Излишне говорить, что я люблю его, как сына до сих пор.
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