Ее сын упал в ресторане из-за инвалидности. Но ответ парня дочери — золото!

Мой младший сын страдает врожденной миопатией, что делает его очень слабым. Пока он может ходить, но он не может бегать или прыгать и все время падает. Надо отметить, что он считает это очень унизительным (ему 16 лет).

Однажды мы были в ресторане, а мой сын стоял рядом со мной с развязанными шнурками. К сожалению, он споткнулся и, из-за его слабости, не смог удержать равновесие, и тяжело плюхнулся на пол посреди переполненного ресторана.

Парень моей дочери, не сбиваясь с ритма, тут же лег рядом с ним на полу и спросил его: «Что тут интересного внизу», и начал вести небольшую светскую беседу, чтобы облегчить смущения моего сына.

Он всегда относился к моему сыну, как к своему младшему брату, но этот бескорыстный акт был незабываемым.

Излишне говорить, что я люблю его, как сына до сих пор.