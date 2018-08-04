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По дороге из Москвы на Байкал в Новосибирск заехал микроавтобус с угольным грилем-печью
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По дороге из Москвы на Байкал в Новосибирск заехал микроавтобус с угольным грилем-печью 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Автопробег «Ресторан на колесах» сделал остановку в Новосибирске. Участники провели мастер-класс для поваров и рестораторов, но послушать его смогли все желающие.
«Ресторан на колесах» проект столичных шеф-поваров. Как пояснил организатор акции Анатолий Одинцов, основная цель пробега — продемонстрировать возможности различного кухонного оборудования и прежде всего, закрытого угольного гриля Vesta российского производства.
Гриль представляет собой закрытую массивную конструкцию и позволяет готовить мясо, рыбу и другие продукты в разных режимах (от быстрого запекания до длительного томления). Подобные грили часто называют «хосперами» — по названию компании Josper, которая их начала производить первой.
Само мероприятие проходило на площадке перед торгово-развлекательным комплексом «Ройял парк». Мастер-класс был ориентирован на поваров и рестораторов и для того, что бы принять в нем участие нужно было зарегистрироваться заранее. Желающее, впрочем, могли слушать и смотреть из-за ограждения, а самых любопытных пускали внутрь.
Как рассказал Одинцов, «Ресторан на колесах» путешествует из Москвы на Байкал, с остановками в крупных городах, где участники демонстрируют желающим, какие блюда можно приготовить даже в таких походных условиях.
При этом помимо общего для всех набора блюд, в каждом городе организаторы пытаются найти какие-то местные продукты. Так «специалитетами» Новосибирска стали соус из свежей малины (с перечной мятой, острым оливковым маслом и ромом), а так же томленое мясо марала которое дополнительно запекали на кедровых дощечках с душицей.
В основной программе были бургеры, сэндвичи с томленой в печи говядиной, а так же жареные на углях говяжьи стейки альтернативных отрубов (из нижней части туши).
Микроавтобус «Ресторана на колесах» представляет собой передвижную кухню, которая может не только готовить, но и торговать готовыми блюдами. Подобный формат называется фуд-трак и в последнее время все активнее развивается в России в целом, и в Новосибирске в частности. Подобного рода передвижные заведения, как правило, не имеют Из наиболее ярких проектов можно отметить Aktrue fire truck (с дровяной печью для пиццы), закусочную с хот-догами на базе старого автобуса ЛАЗ-695 и целую сеть мобильных кофеен Peaberry, в которых кофе варят в турке. на газовой горелке
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