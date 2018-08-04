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Между «Гастролями» и Домом актёра откроется ресторан азиатской кухни со специфическими рецептами
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Между «Гастролями» и Домом актёра откроется ресторан азиатской кухни со специфическими рецептами 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
В конце августа на улице 8 Марта на месте бара Me King откроется новый ресторан «Сойка». Заведение открывает ресторатор Валентин Кузякин. Он известен по проектам «Гады. Крабы и Вино» и «Гастролям» — последний как раз стоит по соседству.
— Концепция вдохновлена Юго-Восточной Азией, её колониальной историей, — рассказал Е1.RU Валентин Кузякин. — В последние годы мы довольно много времени провели в Индонезии, Сингапуре, Гонконге. Там мы обзавелись друзьями, познакомились с архитекторами, которые нам и сделали дизайн. Нам показалось, что было бы круто привезти вкусы тех мест к нам в город
Как рассказал Е1.RU Валентин, средний чек в «Сойке» планируется такой же, как и в «Гастролях», — в районе 1000–1200 рублей.
— Кухню возглавит наш брендшеф Эдуард Архипов, мы с ним с самого начала не хотели никому отдавать её кому-то приезжему, «Сойка» сразу задумывалась как отражение наших с ним впечатлений от Азии, — сказал Валентин. — У нас получилось добыть огромное количество специфических для региона ингредиентов и рецептов. Думаю, большинство наших гостей откроют для себя очень много нового.
На вопрос, почему ресторан назвали в честь сойки, Валентин объяснил, что это название ассоциируется в первую очередь с соусом.
— Я всю жизнь так называю соевый соус, поэтому это первое, что пришло в голову, когда речь зашла об азиатском ресторане, — добавил ресторатор. — Ну и это милая птичка, которая живет и там, и здесь.
Сейчас в здании на 8 Марта, 6 заканчивается ремонт, но блюда этого ресторана уже можно было попробовать сегодня на фестивале еды «Гастроном». Там предлагали попробовать сатай из курицы и сингапурскую лаксу. С этого фестиваля мы вели прямой эфир, где показали, что предлагают отведать, и пробовали необычные блюда.
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