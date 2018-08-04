Ольга Бузова расширяет бизнес и покупает хлебзавод 

По всей видимости, Ольге Бузовой мало того бизнеса, что имеется и она находится в постоянном поиске, чтобы ещё прикупить для своей империи. Бузовой мало карьеры певицы и телеведущей, ресторана, который открыла. Кроме того, Бузова вынашивает в планах производить собственный шоколад и питьевую воду. По всей видимости, все будущие марки будут начинаться со слова BUZ. Как именно будет называться продукция купленного в Подмосковье хлебозавода, пока не известно, но в подробностях от Бузовой, первое время продукция будет в наличии только в её ресторане BUZfood. Вот так, из обычной участницы шоу «Дом 2», Бузова смогла построить многомиллионный бизнес и стать предметом завести для многих людей. И как бы не пытались ненавистники Бузовой свести на нет все её усилия по продвижению карьеры и бизнеса, пока у неё всё получается всё успешно.