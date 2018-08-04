Два посетителя пострадали в ресторане шеф-повара Гордона Рамзи в Лас-Вегасе

ЛАС-ВЕГАС, 4 августа. / ТАСС /. Два человека получили ожоги в результате воспламенения алкогольных напитков в ресторане известного британского шеф-повара и ведущего кулинарных шоу Гордона Рамзи в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщила администрация гостинично-развлекательного комплекса Caesars Palace, где расположен фирменный ресторан Рамзи Hell's Kitchen.

"К сожалению, прошлой ночью два посетителя пострадали в Hell's Kitchen Гордона Рамзи в Caesars Palace. Мы готовы оказать любую помощь, которая может потребоваться пострадавшим в трудное для них время", — говорится на официальном сайте комплекса.

Администрация обратила внимание, что воспламеняющийся алкогольный напиток, причинивший ожоги клиентам, изъят из меню заведения. «Этот особый напиток, предлагавшийся в Hell's Kitchen, подается в самых шикарных ресторанах во всем мире без каких-либо происшествий. Однако ради предосторожности Hell's Kitchen изъял этот напиток из своего меню», — говорится в заявлении.

Речь идет о коктейле Rum Donkey, который изготавливается на основе рома, смешанного со сладким сиропом, тростниковым сахаром, имбирным пивом и маракуйей. Маракуйя специально поджигается.

Гордон Рамзи — шеф-повар, кавалер ордена Британской империи. Он открыл ряд успешных ресторанов по всему миру. Его заведения удостоены в общей сложности 16 звезд Мишлен. Гордон ведет шоу «Кошмары на кухне», «Адская кухня» и The F-Word, принесшие ему славу не только в Великобритании, но и на международном уровне.